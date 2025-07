F1: Ferrari aprova nova suspensão traseira após teste em Mugello

A Ferrari completou seu segundo dia de filmagens da temporada da Fórmula 1 em Mugello. A escuderia italiana não estava tão interessada em filmagens comerciais, mas sim na oportunidade de testar a nova suspensão traseira do SF-25 nos 200 km permitidos pela FIA.

Charles Leclerc pela manhã e Lewis Hamilton à tarde se revezaram ao volante do carro vermelho, dividindo as 38 voltas programadas (19 cada). Loic Serra, diretor técnico do time, também estava presente para acompanhar o trabalho, avaliando o verdadeiro impacto das modificações introduzidas na traseira do carro.

O objetivo é tornar o carro mais estável diante de mudanças na distância ao solo, que tornam o SF-25 muito crítico quando conduzido no limite e difícil de ajustar. Os engenheiros descobriram na China que levar o conceito de ajuste ao extremo resultaria em desgaste excessivo da parte inferior da carroceria quando o carro estivesse passando por curvas rápidas e com o tanque cheio.

Assim, nunca se conseguiu extrair todo o potencial do SF-25, tendo que fazer concessões que lhe custaram em termos de desempenho e resultados. A Ferrari é a única equipe de ponta a não ter vencido um GP (sem contar a sprint de Xangai), e a ambição em Maranello não é apenas manter o segundo lugar no Mundial de Construtores, mas também almejar algumas vitórias que darão sentido à segunda metade da temporada, quando a equipe de Serra estará totalmente comprometida com o carro do ano que vem.



A nova suspensão é reconhecível pelo ponto de fixação alterado do braço dianteiro à caixa de câmbio: a Ferrari não foi tão radical quanto a que a Mercedes introduziu no W16, mas a mudança deve melhorar o efeito ‘anti-squat’, alterando a dinâmica do carro com reações menos bruscas resultantes de perdas repentinas de carga aerodinâmica. Leclerc não teria encontrado uma grande diferença com a nova solução que, no entanto, será levada para a Bélgica.

A imagem que publicamos mostra uma Ferrari mais próxima do solo, sinal de que a suspensão traseira deve garantir maior amortecimento de esforços em prol de um controle mais efetivo da altura, evitando a deterioração da prancha.

Os dados coletados hoje serão cuidadosamente analisados em casa (lembre-se de que em dias de filmagem você só pode usar pneus de demonstração, que não são os mesmos que a Pirelli leva para os GPs), porque os pilotos não conseguiram ajustar a configuração para adaptar o comportamento do carro aos seus próprios estilos de direção, então não é certo que eles encontraram o melhor equilíbrio que a solução poderia oferecer.

A análise telemétrica, no entanto, teria permitido uma avaliação mais objetiva, considerando que pela primeira vez a nova suspensão trabalhou na pista em sinergia com o assoalho que estreou na Áustria e que já demonstrou aspectos positivos.

Nos testes dinâmicos em dinamômetro, o conjunto havia melhorado em “um décimo", mas os engenheiros não buscavam apenas desempenho puro, mas também um comportamento do carro que lhes permitisse abrir a janela de operação dos pneus, oferecendo aos pilotos um carro menos crítico no limite e mais competitivo em uma única volta. Essa solução foi aprovada, mas precisará ser ajustada em Spa-Francorchamps, onde será realizada a corrida sprint.

