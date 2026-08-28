F1: Ferrari aproveita segundo ADUO e leva motor atualizado para GP da Itália

A Ferrari aproveitou o segundo uso do ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualizações) e levará um motor atualizado com 15 cavalos de potência adicionais para o GP da Itália de Fórmula 1, além de trazer atualizações aerodinâmicas e peças específicas para o circuito de Monza.

Após testes de confiabilidade e o anúncio de que a Ferrari estava mais de 4% abaixo do parâmetro de referência do ADUO – e, portanto, autorizada a realizar duas modificações de motor nesta temporada –, a equipe italiana decidiu atualizar imediatamente sua unidade de potência.

Os engenheiros da Ferrari, liderados por Enrico Gualtieri, deram sinal verde para a introdução da nova unidade de potência, que conta com uma câmara de combustão e um turbocompressor revisados e um aumento de 15 cv que deve reduzir pela metade o déficit em relação à unidade da Mercedes, considerada o melhor pacote geral. Um aumento no desempenho também deve vir do novo combustível desenvolvido pela Shell.

O novo motor 067/7, permitido pelo ADUO, atingiu o limite de confiabilidade em repetidos testes de bancada. A Ferrari, portanto, busca um resultado sólido diante da torcida em Monza, com os engenheiros focados na potência máxima e em uma curva de torque diferente para garantir uma melhor distribuição da potência elétrica.

A Ferrari também estreará uma nova versão, mais eficiente aerodinamicamente, da asa traseira “Macarena” — que não foi utilizada em provas anteriores —, juntamente com o sistema de escape soprado, que poderá ser ajustado caso seja necessária uma redução adicional no arrasto em Monza.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

A Scuderia tem como meta o GP da Itália para dar o pontapé inicial em sua ofensiva pelo título, após não ter conseguido subir ao pódio nas duas últimas etapas.

A Ferrari recebeu uma 'ajuda' por parte da Mercedes, que já confirmou que Kimi Antonelli cumprirá uma penalidade de grid por uma troca completa da unidade de potência, devido a problemas de confiabilidade no início da temporada que fizeram com que o italiano esgotasse sua cota permitida.

O companheiro de equipe da Mercedes, George Russell, não deverá cumprir penalidade em Monza, sendo Baku considerada uma possibilidade devido às características semelhantes da pista de Monza, já que a equipe mira atrapalhar a ofensiva da Ferrari com um piloto na frente.

Monza não tem sido um terreno favorável para a Ferrari nos últimos anos, com apenas três vitórias nos últimos 19 GPs da Itália, mas a equipe está ciente de que precisa reagir, depois de ter sido superada pela McLaren nas duas últimas etapas e ter ficado 87 pontos atrás da Mercedes no campeonato mundial de construtores da F1.

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