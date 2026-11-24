A Ferrari pode se inspirar na McLaren para tentar controlar a relação entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc na Fórmula 1. Após mais um incidente entre os companheiros de equipe no GP de Las Vegas, Fred Vasseur estaria considerando a implementação de um regulamento interno nos moldes das famosas 'Regras Papaia'.

De acordo com informações do site italiano AutoRacer, a escuderia de Maranello já havia tentado estabelecer uma dinâmica semelhante à da McLaren antes do GP de São Paulo, mas por meio de um acordo exclusivamente verbal.

Na ocasião, Vasseur se reuniu com Hamilton e Leclerc após o incidente envolvendo os dois pilotos no GP do México. A intenção era garantir que ambos tivessem liberdade para disputar posições na pista, desde que respeitassem um ao outro e as orientações da equipe.

No entanto, o novo contato entre os ferraristas em Las Vegas, que comprometeu as chances de pódio da equipe italiana, colocou em xeque a eficácia do acordo.

Segundo a publicação, Vasseur estaria avaliando a criação de regras mais concretas, acompanhadas de possíveis consequências em caso de descumprimento.

As medidas não ficariam restritas às disputas na pista. O regulamento interno também poderia estabelecer diretrizes para as comunicações pelo rádio e para o cumprimento das instruções transmitidas pelos engenheiros.

A intenção não seria impedir que Hamilton e Leclerc disputassem posições, mas estabelecer limites mais claros para os confrontos e reforçar a autoridade da equipe na tomada de decisões durante as corridas. Até o momento, possíveis sanções internas ainda não teriam sido definidas.

Curiosamente, após a corrida em Las Vegas, Vasseur havia demonstrado certo ceticismo quanto à eficácia da implementação de regras escritas, defendendo que o principal problema estava na falta de respeito entre os companheiros de equipe.

O francês também destacou que outras equipes, como Mercedes, McLaren e Red Bull, conseguiram administrar as disputas internas ao longo da prova sem que seus pilotos se envolvessem em incidentes semelhantes.

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