F1: Ferrari ‘banca’ Vasseur após rumores envolvendo Horner

A Ferrari decidiu se manifestar publicamente sobre o futuro de Frederic Vasseur, após os rumores dos últimos dias envolvendo o comando da equipe na Fórmula 1. Em encontro com jornalistas italianos nesta terça-feira (29), a escuderia reafirmou que mantém total confiança no francês e em seu grupo de trabalho.

As especulações ganharam força depois de Christian Horner, ex-chefe da Red Bull, admitir que a Ferrari seria a única equipe pela qual consideraria retornar à F1 sem receber uma participação acionária. O britânico chegou a definir a escuderia de Maranello como um "sonho".

Diante da repercussão, a Ferrari resolveu quebrar o silêncio. Segundo a equipe, sua posição em relação a Vasseur não sofreu qualquer alteração.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Tem havido muita especulação em torno da Scuderia e de sua liderança. Muitos devem ter se perguntado por que não respondemos antes: simplesmente porque esperávamos que essas coisas acabassem. A posição da Ferrari é clara e não mudou. A Ferrari fez suas escolhas e a confiança em Fred Vasseur e em sua equipe existia e continua existindo", afirmou a escuderia.

A equipe também deixou claro que o respaldo ao francês não deve ser interpretado apenas como uma garantia de permanência até o final da atual temporada. O objetivo do posicionamento foi afastar as especulações sobre mudanças no comando e permitir que o grupo volte suas atenções para o desempenho nas pistas.

"Todo esse ruído não ajuda. Também é nosso dever tentar permitir que a equipe se concentre no que deve fazer prioritariamente, que é tentar obter resultados na pista", acrescentou a Ferrari. Vasseur já havia demonstrado incômodo com o assunto durante o GP do Azerbaijão, afirmando que as constantes perguntas sobre seu futuro estavam prejudicando a tranquilidade do trabalho da equipe.

Os rumores surgem em um momento no qual a Ferrari enfrenta dificuldades para acompanhar a evolução de algumas de suas rivais. Apesar do cenário, Lewis Hamilton também foi questionado em Baku se ainda confiava no projeto liderado por Vasseur e respondeu afirmativamente.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!