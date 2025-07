F1 - Ferrari: "Carro não foi projetado para um piloto específico"

A Ferrari parece não conseguir ter um fim de semana completamente limpo com ambos os seus pilotos desde o início da temporada de 2025 da Fórmula 1. Com isso, começaram a surgir rumores de que o carro estava mais adaptado a um deles e, por esse motivo, o outro estaria sofrendo mais. No entanto, Jérôme D'Ambrosio, assistente de Fred Vasseur, pede cautela com esse tipo de análise.

O braço direito de Vasseur avaliou a influência de Charles Leclerc e Lewis Hamilton no desenvolvimento do carro em 2026.

"O que vimos na pista confirmou os resultados que esperávamos das atualizações que introduzimos", disse ele, segundo informações da AutoRacer.

Ele continuou: "Demos um pequeno, mas claro, passo à frente em termos de eficiência aerodinâmica e desempenho. Os dados que obtivemos na sexta-feira realmente mostraram isso".

"Tudo começa com a validação no túnel de vento. Há um processo de validação em vários estágios, desde o CFD até o túnel de vento. Depois, para a pista. A última etapa é a pista, e conseguimos atender às nossas expectativas dentro desse processo".

D'Ambrosio também falou sobre o impacto das preferências dos pilotos no processo de desenvolvimento, enfatizando que, embora Leclerc e Hamilton tenham preferências diferentes, o objetivo geral permanece claro.

"Nas últimas corridas, Charles começou a se inclinar para as configurações de derrapagem traseira e teve bons resultados", disse ele.

Ele continuou: "Lewis também está começando a seguir o mesmo caminho. Mas, em geral, os carros são muito sensíveis, e os pilotos têm de se adaptar a isso até certo ponto".

"Ouvimos o feedback dos pilotos, com certeza, mas as necessidades deles geralmente são muito próximas durante as reuniões na fábrica. Nesta fase, é importante equilibrar as necessidades dos pilotos com o processo de desenvolvimento para maximizar a aderência".

"Luc Serra e a equipe estão trabalhando para construir o carro mais rápido possível para 2026. Aqui, também, estamos trabalhando com dados objetivos".

Ele continua: "Em seguida, passamos para a segunda etapa, que é fazer com que os pilotos se sintam confortáveis no carro. Há um relacionamento de longa data com Lewis que facilita a comunicação, mas Luc também tem um relacionamento muito forte com Charles."

D'Ambrosio concluiu esclarecendo os comentários sobre o carro de 2026 ser feito sob medida para um piloto específico, dizendo:

"Devemos evitar dizer que o carro foi projetado para um piloto específico. Esses carros são sempre construídos para maximizar o desempenho e a eficiência aerodinâmica. O feedback do piloto é importante, mas o elemento-chave é o processo em si. Os resultados na pista são um reflexo desse processo. Nós nos concentramos no processo".

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!