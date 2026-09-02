F1: Ferrari confirma atualização do motor via ADUO para GP da Itália

A Ferrari confirmou que levará um motor atualizado para o GP da Itália de Fórmula 1 deste fim de semana, conforme permitido pelo sistema de Oportunidades Adicionais de Desenvolvimentos e Atualizações (ADUO).

Este ano, a F1 introduziu o ADUO, que concede às montadoras oportunidades extras para aprimorar as unidades de potência caso estejam ficando para trás em termos de desempenho, com avaliações realizadas a cada quarto da temporada. A Red Bull foi controversamente apontada como referência e, como a Ferrari é considerada mais de 4% atrás em potência, a marca italiana recebeu dois tokens de atualização.

Um dos 'créditos' será, portanto, utilizado em Monza, conforme noticiado anteriormente pelo Motorsport.com e agora confirmado pela Ferrari, que também trará atualizações para sua asa traseira para o circuito de baixa downforce.

“Estamos introduzindo uma unidade de potência atualizada como parte das oportunidades de desenvolvimento disponíveis no âmbito do ADUO”, revelou o chefe da equipe, Fred Vasseur.

“Isso representa um passo na direção certa e, como sabemos, este ano gira em torno de ganhos marginais. Monza é um circuito exigente e o pelotão está extremamente equilibrado. Nossa prioridade será executar cada aspecto do fim de semana da melhor maneira possível, a partir de sexta-feira".

“Queremos extrair motivação adicional da paixão da nossa torcida local e proporcionar aos nossos tifosi [torcedores] um fim de semana forte".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto: Eric Le Galliot

Apurou-se que a atualização adicionará 15 cavalos ao motor da Ferrari, o que reduzirá pela metade a diferença em relação à unidade de potência da Mercedes, considerada o pacote completo mais forte, apesar dos resultados da avaliação para o ADUO.

Isso é algo que tem prejudicado a Ferrari em 2026, considerando que seu chassi está no mesmo nível, se não melhor, do que o da Mercedes, líder do campeonato e que está à frente da Scuderia por 87 pontos.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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