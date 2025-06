A sexta-feira de treinos para o GP do Canadá de Fórmula 1 foi encerrada mais cedo para Charles Leclerc. A Ferrari confirmou por meio das redes sociais que o carro do monegasco não estaria pronto a tempo da segunda sessão livre do dia.

Leclerc vinha na liderança do primeiro treino livre em Montreal e, após 14 minutos transcorridos, colocou seu carro na parte suja da pista e travou o pneu dianteiro esquerdo na chegada à curva 3. Sem controle do carro, ele foi parar na grama e bateu com força na barreira de proteção, destruindo a frente de seu SF-25.

Relembre como foi o acidente no vídeo abaixo:

O incidente causou uma breve bandeira vermelha, com Leclerc terminando a sessão em 10º com o tempo que já havia marcado antes.

Na coletiva de imprensa dos chefes de equipe, Vasseur deixou no ar a possibilidade de Leclerc não participar do TL2 de logo mais, pelo fato da batida ter causado danos no chassi de seu carro. A necessidade de trocar o chassi e outras checagens devem impedir sua presença na segunda sessão desta sexta.

"Quando eu saí da garagem, acho que danificamos o chassi e não teremos como disputar o TL2 por causa do regulamento", disse. "Precisamos fazer algumas checagens, mas acho que o dia acabou para Charles".

"Devido aos danos sofridos no carro durante o acidente no TL1, Charles Leclerc não participará do TL2, pois a célula de sobrevivência do seu SF-25 precisa ser substituída. De acordo com o regulamento, Charles poderá pilotar no TL3."

Leclerc pediu desculpas à equipe pelo que considera ter sido um erro de piloto, mas o monegasco não foi nem de perto o único a sofrer com a baixíssima aderência da pista de Montreal. Lewis Hamilton rodou no hairpin, mesmo ponto onde Lando Norris errou diversas vezes na tangência, enquanto o britânico e George Russell também enfiaram o carro na grama.

Max Verstappen liderou o TL1, à frente da dupla da Williams, com Alex Albon em segundo e Carlos Sainz em terceiro. O TL2 terá início às 18h, horário de Brasília.

