Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, confirmou que, no GP da Espanha de Fórmula 1, os SF-25 serão equipados apenas com a nova asa dianteira, feita para atender aos novos e mais rigorosos testes de flexão da FIA. O pacote completo terá de esperar até junho.

A pergunta que muitos fãs da Scuderia têm feito nas últimas semanas - depois de verem a equipe passar por dificuldades no primeiro terço da atual temporada - é a seguinte: quando chegarão novas atualizações que possam tornar o monoposto de 2025 realmente mais competitivo?

Corrida após corrida, a Ferrari trouxe apenas algumas pequenas novidades, mas nunca o tão esperado pacote que, na imaginação dos fãs, deveria transformar o carro em uma máquina capaz de, pelo menos, brigar com os McLaren MCL39s de Oscar Piastri e Lando Norris.

É quase certo que essa espera se arrastará por mais algumas semanas. Quando perguntaram a Lewis Hamilton, no final do GP de Mônaco realizado ontem, sobre a chegada de novas peças em Barcelona, o heptacampeão foi breve: "Que eu saiba, não".

Na verdade, um novo componente chegará ao Circuito de Barcelona-Catalunha, mas ele será limitado à asa dianteira, certamente para se enquadrar nos novos parâmetros de verificação de flexão.

Foi nada menos que o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, quem oficializou o único novo componente da Ferrari em Montmelò. O dirigente francês, pressionado pela Sky Sport F1, confirmou que na Espanha os SF-25 terão apenas uma nova atualização, e será para atender aos novos sistemas de regulamentação da FIA.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Traremos uma nova asa como todas as outras equipes. E acho que faz sentido trazer apenas a nova asa para ter uma ideia mais clara de como ela funciona".

Em resumo, a nova asa será o foco das atenções no próximo fim de semana. Apenas uma peça, reconhecidamente importante, que terá de ser analisada para entender como ela afetará os vórtices de ar que se ramificarão no restante do monoposto. A chegada do tão aguardado pacote deve ser marcada para o próximo mês.

Nesse meio tempo, Vasseur continua acreditando que, entre Ímola e Mônaco, a Ferrari conseguiu fazer progressos significativos tanto nas curvas rápidas quanto nas mais lentas. Barcelona, como se sabe, é uma 'universidade' para monopostos: se você for rápido na pista catalã, é quase certo que conseguirá repetir o feito em outros tipos de circuito.

"É verdade que a partir da Espanha haverá um novo regulamento para a asa dianteira e todas as equipes serão solicitadas a trazer algo novo para esse efeito. Todos marcaram essa corrida no calendário como um ponto de virada".

"Não sabemos realmente se isso vai mudar alguma coisa no equilíbrio de forças na pista. Temos que nos concentrar em nós mesmos para melhorar em todos os tipos de curvas. Fizemos bons progressos nas curvas de alta velocidade e fizemos bons progressos aqui nas curvas de baixa velocidade. Agora vamos tentar confirmar tudo na Espanha", concluiu.

