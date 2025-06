O chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Frédéric Vasseur, confirmou, após o GP do Canadá, que a equipe introduzirá em breve uma atualização técnica, para antes da etapa de Silverstone. A medida chega no momento certo: a Ferrari está perdendo cada vez mais espaço para as rivais McLaren, Red Bull e Mercedes.

"Vamos lançar uma atualização em breve - antes do GP da Grã-Bretanha", disse Vasseur após Montreal. "E talvez outra um pouco mais tarde". Nenhuma data específica foi informada, mas tudo indica que será na Áustria ou em Silverstone.

O objetivo é claro: a Ferrari quer voltar a ser competitiva. No Canadá, tanto a Red Bull quanto a Mercedes foram claramente mais fortes, e a McLaren tem sido a referência há semanas.

A Scuderia, por outro lado, foi caracterizada principalmente pela falta de consistência, sensibilidade de configuração e problemas técnicos - no domingo, em Montreal, eles terminaram apenas em quinto e sexto, apesar do abandono de Lando Norris.

Mas Vasseur pede sobriedade. Grandes saltos não são mais possíveis em vista do último ano dos regulamentos: "Estamos no final do atual período do regulamento. Se você apresentar algo hoje, é mais uma questão de centésimos do que de décimos".

Ele enfatiza que não é apenas o equipamento que conta, mas como você trabalha com ele: "No passado, tivemos o problema várias vezes de lançar uma atualização, mas depois precisávamos de uma ou duas corridas para adaptar a configuração a ela".

De acordo com Vasseur, a competitividade atual significa que até mesmo os menores problemas têm um impacto imediato e drástico: "Se uma peça fornece apenas dois ou três pontos a menos de downforce, isso tem um efeito imediato - não necessariamente no tempo da volta, mas na posição. E, no final, apenas as posições contam".

A consequência: a Ferrari precisa apresentar finais de semana perfeitos para acompanhar as equipes de ponta. "Isso é mais importante hoje do que o puro potencial de desenvolvimento", diz Vasseur.

No entanto, a Ferrari estava, em média, três décimos por volta abaixo do líder da corrida, George Russell, no domingo de corrida no Canadá, enquanto o último estava a apenas 0,05 segundos por volta de Lando Norris, Max Verstappen, Kimi Antonelli e Oscar Piastri em termos de ritmo de corrida. A Ferrari foi a única das principais equipes a ficar mais atrás.

