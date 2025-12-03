Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E
Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup
Mit Cup 2025: Accert Competições conclui a temporada com dois pódios na Eclipse Cross R
Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

Piastri, Tsunoda, Gasly, Alonso e outros também ficarão de espectadores na primeira sessão da última corrida

Basile Davoine
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Chegamos ao último fim de semana de corrida do calendário da Fórmula 1 e, com isso, as equipes que não cumpriram as duas sessões de Treino Livre com um piloto sem experiência na categoria, irão tirar seus titulares uma última vez. Esse é o caso de Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lance Stroll e outros...

Leia também:

A McLaren e Piastri, por exemplo, escolheram deixar a última corrida para o postulante ao título ceder seu carro. Com isso, o australiano será substituído por Pato O'Ward no TL1 de sexta-feira.

Lewis Hamilton, por sua vez, abrirá espaço para o irmão de Charles Leclerc, Arthur Leclerc, fazer uma sessão de treinos e cumprir a exigência da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

No caso de Yuki Tsunoda, ele terá Arvid Lindblad em seu lugar ao lado de Max Verstappen. O piloto de 18 anos foi confirmado como novato da Racing Bulls em 2026.

Confira todos os novatos que farão o TL1

Equipe Titular Novato

United Kingdom McLaren

 Australia Oscar Piastri

Mexico Patricio O'Ward

Italy Ferrari

 United Kingdom Lewis Hamilton

Monaco Arthur Leclerc
Austria Red Bull JapanYuki Tsunoda

United Kingdom Arvid Lindblad

United Kingdom Aston Martin

 Spain Fernando Alonso

United Kingdom Cian Shields
Canada Lance Stroll

United States Jak Crawford

France Alpine

 France Pierre Gasly

Estonia Paul Aron

United States Haas

 France Esteban Ocon

Japan Ryo Hirakawa

Italy Racing Bulls

 New Zealand Liam Lawson JapanAyumu Iwasa

United Kingdom Williams

 Thailand Alexander Albon

United Kingdom Luke Browning

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Por que Hamilton foi penalizado em 10 segundos no GP do México
Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Sem pontuar desde o meio do ano, Austin pode ser esperança para Alpine; entenda
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Red Bull e Mercedes trazem atualizações para GP de Singapura
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Chefe da McLaren comenta possibilidade de ordem de equipe em Abu Dhabi
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Campeão da F2, Fornaroli se junta à McLaren como piloto de testes e desenvolvimento
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "McLaren tem medo de tomar decisões", indica Montoya sobre estratégia do Catar
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

