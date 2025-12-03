F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa
Piastri, Tsunoda, Gasly, Alonso e outros também ficarão de espectadores na primeira sessão da última corrida
Chegamos ao último fim de semana de corrida do calendário da Fórmula 1 e, com isso, as equipes que não cumpriram as duas sessões de Treino Livre com um piloto sem experiência na categoria, irão tirar seus titulares uma última vez. Esse é o caso de Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lance Stroll e outros...
A McLaren e Piastri, por exemplo, escolheram deixar a última corrida para o postulante ao título ceder seu carro. Com isso, o australiano será substituído por Pato O'Ward no TL1 de sexta-feira.
Lewis Hamilton, por sua vez, abrirá espaço para o irmão de Charles Leclerc, Arthur Leclerc, fazer uma sessão de treinos e cumprir a exigência da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).
No caso de Yuki Tsunoda, ele terá Arvid Lindblad em seu lugar ao lado de Max Verstappen. O piloto de 18 anos foi confirmado como novato da Racing Bulls em 2026.
Confira todos os novatos que farão o TL1
|Equipe
|Titular
|Novato
|
McLaren
|Oscar Piastri
|
Patricio O'Ward
|
Ferrari
|Lewis Hamilton
|
Arthur Leclerc
|Red Bull
|Yuki Tsunoda
|
Arvid Lindblad
|
Aston Martin
|Fernando Alonso
|
Cian Shields
|Lance Stroll
|
Jak Crawford
|
Alpine
|Pierre Gasly
|
Paul Aron
|
Haas
|Esteban Ocon
|
Ryo Hirakawa
|
Racing Bulls
|Liam Lawson
|Ayumu Iwasa
|
Williams
|Alexander Albon
|
Luke Browning
