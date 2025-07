Após uma série de resultados insatisfatórios e um carro que parece não evoluir, a Ferrari passa por uma crise na temporada de 2025 da Fórmula 1. Apesar da Scuderia ser segunda colocada entre construtores, a diferença para a líder McLaren é de mais de 230 pontos e a chefia de Fredéric Vasseur já foi questionada em alguns fins de semana deste ano.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, em uma tentativa de melhorar o desempenho do time, a alta cúpula da Ferrari, comandada pelo presidente John Elkann e pelo CEO Benedetto Vigna, avalia contratar um supervisor para Fred Vasseur. A operação seria semelhante ao que já acontece na McLaren, com Andrea Stella e Zak Brown, e na Sauber, com Mattia Binotto e Jonathan Wheatley.

A chefia da Ferrari entende que o modelo de gestão do francês "não tem ido a lugar nenhum", diz o veículo italiano, e que, diferente de Jean Todt (ex-chefe de equipe da Ferrari), Vasseur culpa pilotos e diz que muito do que acontece com o time é "azar". Além disso, o atual chefe de equipe é responsável não somente pelas atividades de corrida, mas também por questões políticas, estratégicas e financeiras. Dessa maneira, a direção da Scuderia avalia nomear um supervisor para que Vasseur esteja 100% focado no dia a dia da equipe.

Nos últimos GPs, o francês foi 'vigiado' por nomes importantes dentro da Ferrari: Piero Ferrari esteve em Montreal, Michele Antoniazzi (chefe de RH) na Áustria e Benedetto Vigna em Silverstone. A ideia sobre a mudança na estrutura do time teria ganhado força após o resultado do GP da Grã-Bretanha, quando Charles Leclerc foi 14º e tanto o monegasco quanto Lewis Hamilton voltaram a reclamar do SF-25.

Vasseur tem contrato até o fim deste ano e sua situação é delicada especialmente pois, no ano que vem, um novo regulamento será introduzido na F1. Substituí-lo significaria 'ter que começar tudo do zero' às vésperas de uma importantíssima troca de regras técnicas, mas mantê-lo pode piorar ainda mais as coisas.

