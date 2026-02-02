Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

Fórmula 1
Fórmula 1
'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon
Fórmula 1

F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Guillaume Dezoteu fez parte da companhia de Milton Keynes por cerca de 18 anos

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Formula 1

A Ferrari segue no mercado em busca de peças para reforçar a equipe visando a temporada 2026 da Fórmula 1. Desta vez, a Scuderia recrutou uma peça que estava há 18 anos na família Red Bull

Leia também:

De acordo com o site GP Blog, o esquadrão de Maranello contratou o italiano Guillaume Dezoteux para assumir o cargo de Chefe de Operações de Performance. Na RB, Dezoteux trabalhava como Chefe de Performance do Carro. 

Em seu perfil na rede social LinkedIn, fez um post de agradecimento pelos anos na companhia de Milton Keynes: "Hoje é o fim da minha aventura de 18 anos com a família Red Bull — que aventura! Quero expressar minha sincera gratidão à equipe e desejo tudo de melhor para a próxima temporada com o novo carro e a unidade de potência novinha."

Além disso, a Scuderia também está em 'busca' de um engenheiro de corrida para Lewis Hamilton após Riccardo Adami ser retirado da função e promovido a chefe na Academia de Jovens Pilotos do time italiano. Alguns rumores indicaram que um nome da McLaren seria contratado, mas, ao que indica, o novo nome virá de dentro do próprio esquadrão. 

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin
Próximo artigo F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Geral
Geral
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente de 16 anos é preso no DF; vítima continua na UTI em estado grave

Geral
Geral
Ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente de 16 anos é preso no DF; vítima continua na UTI em estado grave

Motorsport.com transmite Clash da NASCAR no Bowman Gray Stadium

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Motorsport.com transmite Clash da NASCAR no Bowman Gray Stadium

Últimas notícias

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com