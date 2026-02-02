A Ferrari segue no mercado em busca de peças para reforçar a equipe visando a temporada 2026 da Fórmula 1. Desta vez, a Scuderia recrutou uma peça que estava há 18 anos na família Red Bull.

De acordo com o site GP Blog, o esquadrão de Maranello contratou o italiano Guillaume Dezoteux para assumir o cargo de Chefe de Operações de Performance. Na RB, Dezoteux trabalhava como Chefe de Performance do Carro.

Em seu perfil na rede social LinkedIn, fez um post de agradecimento pelos anos na companhia de Milton Keynes: "Hoje é o fim da minha aventura de 18 anos com a família Red Bull — que aventura! Quero expressar minha sincera gratidão à equipe e desejo tudo de melhor para a próxima temporada com o novo carro e a unidade de potência novinha."

Além disso, a Scuderia também está em 'busca' de um engenheiro de corrida para Lewis Hamilton após Riccardo Adami ser retirado da função e promovido a chefe na Academia de Jovens Pilotos do time italiano. Alguns rumores indicaram que um nome da McLaren seria contratado, mas, ao que indica, o novo nome virá de dentro do próprio esquadrão.

