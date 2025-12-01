O chefe de equipe da Ferrari, Frederic Vasseur, defendeu a decisão da Scuderia de concentrar seus recursos nos novos regulamentos da Fórmula 1 para 2026, apesar da queda no desempenho e da polêmica envolvendo o comentário anterior de que o time de Maranello teria congelado o desenvolvimento do carro em abril.

Todas as equipes tiveram que tomar decisões difíceis antes da nova era técnica da F1, com seus recursos limitados pelo teto orçamentário e pelas restrições de testes aerodinâmicos.

Vasseur disse na sexta-feira (28) que a Ferrari transferiu todos os seus recursos para 2026 já no final de abril - uma decisão que pode ter custado o segundo lugar que ocupava há apenas um mês no campeonato de construtores.

A equipe sediada em Maranello vacilou nos últimos três GPs e agora está matematicamente garantida para terminar em quarto lugar, depois de uma performance abaixo do esperado no GP do Catar.

Perguntado se a Ferrari poderia ter extraído mais do SF-25 com mais desenvolvimento, Vasseur admitiu: "Estava faltando alguma coisa, provavelmente sim, porque, no final das contas, quando decidimos mudar para o [carro de] 2026, isso significa que não estávamos confiantes de que poderíamos alcançar a McLaren antes do final. Essa foi a lógica por trás da decisão e, sinceramente, acho que hoje foi uma boa decisão".

"O que eu provavelmente subestimo, pessoalmente, é o fato de que quando você sabe que não vai desenvolver o carro, é mais difícil manter todo mundo... motivado não é a palavra certa quando você está fazendo esse trabalho, mas 'com expectativa', eu diria, e isso é importante".

Isso também se aplica a Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que pareciam ainda mais desanimados do que o normal na área de mídia de Losail, enquanto lutavam para obter desempenho de um SF-25 extremamente imprevisível.

Os pilotos ficaram desanimados com a decisão da Ferrari de não desenvolver mais o carro de 2025? "Eu diria que quando você toma a decisão em torno da mesa - 'temos esse plano e podemos fazer isso, o gradiente de desenvolvimento é este para o carro novo, este para o carro antigo', 'se você continuar a desenvolver o carro antigo, você alcançará a McLaren em 10 corridas ou o que for' - é uma decisão racional", respondeu Vasseur.

"Quando você está indo para a TV, é um comentário emocional. A vida é assim. Eu entendo perfeitamente a emoção. É quando eles estão falando no rádio que eles estão colocando tanta energia no fim de semana".

"Honestamente, eles estão pressionando Charles pelo rádio no final da corrida. Ele disse: 'Eu faço um esforço danado desde a primeira volta da manhã ou da tarde de sexta-feira até a última volta da corrida', e acho que ele provavelmente estava fazendo mais esforço do que em alguns finais de semana em que venceu corridas".

"Entendo a frustração porque você está se esforçando muito para terminar em P8 ou P9, como piloto, você não consegue lidar com isso. Mas se você perguntar a eles hoje se podem refazer a escolha, acho que eles não se importariam".

No que diz respeito às recentes dificuldades da Ferrari, Vasseur insistiu que era "uma questão de configuração".

"Faz parte do jogo, faz parte da vida da equipe que, às vezes, você está lutando um pouco mais para encontrar a janela certa", acrescentou o francês. "Acho que a janela é bem estreita. E o fato de que o campo está muito mais apertado, [se] você perde dois ou três décimos, você está na parte de trás, tem [sido] assim desde o meio da temporada e será assim também em Abu Dhabi".

"Se não fizermos um bom trabalho, foi verdade para Verstappen em São Paulo que você pode ficar de fora no Q1 por um problema de configuração. Isso não era verdade no passado - havia tanta diferença entre as equipes que, mesmo que você estivesse dois ou três segundos fora do potencial do carro, não era um grande drama. E hoje é", concluiu.

