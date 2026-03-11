A Ferrari conseguiu se colocar na disputa contra as duas Mercedes no GP da Austrália e provou que o desempenho na pré-temporada da Fórmula 1 não foi apenas uma coincidência, e sim o resultado de muito planejamento.

Agora, o primeiro fim de semana com uma corrida sprint traz novas oportunidades de análise e aprendizado para a equipe de Maranello. Fred Vasseur já definiu quais são os principais focos para o time em Xangai.

"É um fim de semana de sprint, então teremos muito pouco tempo na pista para trabalhar nos carros, e isso tornará a preparação feita em Maranello e no simulador ainda mais importante".

"Estamos apenas no início desta nova era na F1: os carros de 2026 são muito diferentes daqueles que conhecemos nos últimos anos, e cada sessão nos permite aprender algo novo sobre como gerenciá-los, tanto em termos de acerto quanto de energia".

Vale lembrar que em 2025, Lewis Hamilton conquistou sua primeira vitória - e única da Ferrari - em uma corrida de curta duração no traçado da China. A expectativa da equipe é dar continuidade a esse momento positivo.

"Nosso objetivo para Xangai é continuar progredindo, coletar dados, manter o foco em nós mesmos e realizar um fim de semana impecável em todas as suas fases".

Primeira atualização técnica nos carros

Na pré-temporada que aconteceu no Bahrein, a Ferrari apresentou uma asa traseira bastante diferente, que foi apelidada de asa 'Macarena', isso porque a peça gira 160° quando a abertura é acionada.

Esse novo conceito é muito parecido com o antigo DRS, que já não está mais presente nos carros deste ano. A equipe conseguiu encontrar uma solução diferente e inteligente para algumas questões aerodinâmicas.

Segundo informações do AutoRacer.it, a Ferrari obteve a aprovação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e deve levar a nova asa para o GP da China, já que usou uma configuração muito mais conservadora na Austrália.

