F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

O pontapé inicial da temporada de 2026 da Fórmula 1 serão os testes coletivos em Barcelona, no Circuito da Catalunha, entre 26 a 30 de janeiro. As equipes usarão esses dias para colocarem seus carros pela primeira vez na pista já com as novas regras valendo.

Parece improvável que as equipes usem seus carros de fato totalmente prontos já em janeiro. Por exemplo, em 2022, a Mercedes colocou um W13 provisório na pista de Montmeló e só introduziu os 'zeropods' no Bahrein.

Em Barcelona, a situação não deve ser muito diferente, como destacou Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, em uma coletiva realizada em Maranello.

"Às vésperas de uma mudança técnica tão radical, o mais importante é percorrer quilômetros; na fase inicial, a busca por desempenho não é uma prioridade. Ter a chance de rodar quilômetros nos permite validar as escolhas técnicas em termos de confiabilidade e, depois que esse processo for concluído, passaremos a buscar o desempenho. Dito isso, não acho que veremos nenhum "carro-mula" nos testes de Barcelona, mas, digamos, um A específico, que será seguido imediatamente por outros".

As simulações da última década permitiram um enorme progresso no ajuste da unidade de potência, mas, às vésperas de projetos sem precedentes, a questão da confiabilidade volta a ser uma prioridade. Daí a necessidade de percorrer o maior número possível de quilômetros para ter garantias na parte mecânica e do motor, uma etapa que não exige o traje aerodinâmico final.

As duas semanas que separam o teste de Barcelona do seguinte, no Bahrein, são preciosas para quem trabalha nos túneis de vento, dez dias de tempo que os aerodinamicistas usarão para os retoques finais nas carrocerias que veremos no Bahrein.

"O primeiro objetivo em uma temporada como a que temos pela frente é a confiabilidade", acrescentou Vasseur.

"Há dez ou quinze anos, nas primeiras corridas da temporada, havia uma grande porcentagem de desistências, por isso é essencial ir o mais longe possível. O primeiro foco em Barcelona será avaliar a confiabilidade e estar pronto para identificar quaisquer áreas em que possamos precisar melhorar ou reagir para resolver problemas críticos. Se um problema se manifestasse nos testes do Bahrein, não haveria tempo suficiente para reagir antes de partirmos para a Austrália".

