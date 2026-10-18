F1: Ferrari deve utilizar pacote de atualizações no GP dos Estados Unidos

A Ferrari provavelmente introduzirá um novo assoalho no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 como parte da sua última grande atualização da temporada de 2026, apurou o Motorsport.com.

Embora a equipe de Maranello já tenha mudado o foco para 2027, espera-se que ela leve um novo assoalho para a corrida em Austin, na próxima semana. O objetivo é produzir a mesma ou mais carga aerodinâmica, permitindo o uso de uma configuração ligeiramente menos rígida, aumentando a janela de funcionamento do carro.

Também são esperados sidepods e chassis revistos, mas espera-se que esses apareçam apenas no GP do México, no fim de semana de 30 de outubro.

A Ferrari ocupa atualmente o segundo lugar na classificação de construtores, com 444 pontos, atrás da líder Mercedes, com 578 pontos. A McLaren é terceira com 339 pontos e a Red Bull quarta, com 332 pontos.

Mas depois de Max Verstappen ter dominado o fim de semana do GP de Singapura, conquistando a pole position e vencendo tanto a sprint como a corrida principal, o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, discutiu se o time de Milton Keynes é quem deve ser batido a partir de agora.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Não tenho a certeza," disse o francês ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação. "Honestamente, eles estão muito bem, mas não é a equipe a ser batida. Se olharmos para a McLaren e para a Mercedes, se virmos desde o início da temporada, a Mercedes estava voando, depois nós vencemos duas corridas, depois a McLaren venceu duas corridas e a Red Bull venceu duas ou três".

"Acho que está mudando. Isso significa que, se alguém trouxer atualizações na próxima semana, a classificação pode mudar. Mas o mais importante é estarmos focados em nós mesmos em vez de pensarmos nos outros", concluiu.

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