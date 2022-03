Carregar reprodutor de áudio

Apesar de uma exibição impressionante nos testes de pré-temporada em Barcelona e no Bahrein, e com muitos classificando-a como uma das favoritas para a Fórmula 1 2022, a Ferrari não acredita que o F1-75 já esteja em condições de vencer corridas neste ano.

Mesmo assim, a equipe italiana mantém otimismo sobre o progresso feito durante as férias para se aproximar da ponta do grid. O chefe Mattia Binotto diz que qualquer conversa sobre a equipe a ser batida erra na interpretação da realidade.

Binotto não entende porque as rivais elogiam o potencial da Ferrari, quando acha que é impossível saber exatamente onde cada uma se encontra neste momento.

"Eu mesmo não sou capaz de julgar os outros. Mas temos que fazer um bom julgamento de nós mesmos, e não acho que seremos os vencedores. Acho que Red Bull e Mercedes têm carros fortes e rápidos, e estão muito fortes também".

"Eu vi até que a Red Bull trouxe atualizações ao carro no último dia, provando e mostrando o quão bons eles são em desenvolvimento, o que é crítico daqui até a primeira corrida. Talvez a Mercedes melhore ainda mais. Então eles são muito fortes, rápidos e espero que nós possamos correr por fora. Espero que possamos desafiá-los de alguma forma. Isso seria ótimo".

Enquanto a Ferrari tem contido suas expectativas, Charles Leclerc confessa que a intertemporada foi a mais produtiva que ele se lembra desde a chegada à equipe em 2019.

"Definitivamente foi uma das mais tranquilas que já tive, sem maiores problemas. Especialmente com um projeto tão novo, você sempre espera encontrar algumas barreiras no caminho e agora, sem o porpoising, que ainda é um problema em algumas situações, tem sido bem tranquilo".

"Conseguimos melhorar. Mas, como vimos, a Red Bull tem um novo pacote e a Mercedes um carro completamente diferente, e não mostrou seu potencial. Todos parecem bem próximos em um ponto ou outro. Então é muito difícil conhecer qual é a margem. Sabemos qual é a nossa margem, mas não sabemos o quanto eles escondem seus ganhos".

Mas enquanto Binotto reduz as perspectivas para o começo da temporada, ele vê como crítico que a Ferrari seja agressiva com seu programa de atualizações.

"Acho que sempre precisamos ir além. Não podemos ter tanta confiança, e acho que sempre tentamos desenvolver e melhorar. Sabemos que nossos competidores são muito fortes e já provaram ser rápidos também".

"Espero que eles estejam à frente na primeira corrida. Para nós, o objetivo é desafiá-los o máximo possível e, com sorte, podemos lutar ao lado deles, isso seria ótimo para o começo da temporada. Mas o desenvolvimento será chave para a temporada".

Verstappen VOA, Ferrari se mantém forte, ALONSO 'fisga' P4, HAMILTON faz alerta e RED BULL se renova

