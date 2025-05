F1: Ferrari é multada em 5.000 euros por mudar pressão dos pneus

De acordo com as regras da Fórmula 1, não é permitido alterar as pressões de ar no mesmo conjunto de pneus depois que o carro sai da garagem. No entanto, depois de completar a estreia e retornar ao box, Charles Leclerc foi para a pista novamente com os mesmos pneus, mas dessa vez com pressões diferentes.

Os comissários de prova emitiram a seguinte declaração: "A Diretriz Técnica 003G, artigo 2 g.ii, estabelece que um pneu pode ser usado mais de uma vez em uma única sessão. Ela também estabelece os procedimentos que as equipes devem seguir se quiserem fazer ajustes nos pneus, como reduzir a pressão dos pneus."

"De acordo com esses procedimentos, as temperaturas dos pneus devem ser obtidas primeiro. O representante da equipe admitiu que esses procedimentos não foram seguidos. Isso constitui uma violação do Artigo 30.5 a) do Regulamento Esportivo de Fórmula 1 da FIA."

"De acordo com infrações operacionais semelhantes de pneus no passado, os comissários de bordo decidiram impor uma multa de 5.000 euros (R$31.704,00)".

