Depois do pódio de Charles Leclerc e uma boa corrida de recuperação de Lewis Hamilton, que terminou em 7º, Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, espera que a equipe vá melhor no GP da Hungria de Fórmula 1 com a evolução da atualização de Spa-Francorchamp e avaliou que foi o momento certo para as modificações, mesmo com as dificuldades de um final de semana de corrida sprint.

"Acho que temos que ajustar a situação", disse Vasseur, refletindo sobre ter uma modificação em uma etapa com sessão de sprint, sem dois treinos livres. "Nunca é fácil introduzir algo em um fim de semana de sprint, mas não queríamos adiar para Budapeste [no Hungaroring]".

"É verdade que, com o formato do fim de semana, o fato de não se fazer um stint longo na sexta-feira - ou fazer um stint longo de quatro voltas - não é fácil ter referências e assim por diante. Mas, no final, acho que foi a decisão certa, porque também é a melhor preparação para nós. Tentaremos colocar tudo em ordem um pouco mais cedo no fim de semana e ter um desempenho um pouco melhor na próxima semana".

Ele também disse que é difícil uma atualização funcionar "na primeira volta": "Com certeza você tem algumas atualizações durante a temporada que dão resultado desde a primeira volta, e outras que você precisa ajustar e entender exatamente o comportamento, entender a correlação com os freios, a altura do carro e assim por diante. Ainda estamos nesse processo".

"Se eu tivesse que escolher, com certeza preferiria ter Spa como um fim de semana normal e fazer uma espécie de introdução lenta e passo a passo, mas não estou escolhendo o calendário e acho que, no final, foi a melhor escolha e também a melhor preparação para Budapeste", concluiu.

