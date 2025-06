F1: Ferrari e Red Bull trarão atualizações para GP da Áustria

Os próximos fins de semana na Fórmula 1 podem representar um momento de mudança no campeonato. Segundo o RacingNews365, Ferrari e Red Bull, atualmente terceira e quarta colocadas entre construtores, trarão uma série de atualizações, buscando diminuir a diferença para a líder absoluta McLaren nas próximas semanas.

O time italiano intoduzirá o novo assoalho em Spielberg e, na etapa seguinte, na Grã-Bretanha, a suspensão traseira terá a geometria redesenhada. Porém, rumores indicam que a Scuderia poderia utilizar as duas atualizações já na Áustria, pista em que o nível de tração faz diferença significativa.

Já a Red Bull trará modificações no assoalho, asas e em elementos internos da suspensão dianteira. Apesar das atualizações serem aplicadas já na pista austríaca, o foco seria em Silverstone.

Vale lembrar que, no ano passado, foi mais ou menos no meio da temporada que a McLaren deu uma guinada e o campeonato de construtores começou a passar por uma reviravolta, com o time de Woking terminando 2024 como equipe campeã.

