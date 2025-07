F1: Ferrari encontrou solução para dificuldades de Hamilton?

A Ferrari levou atualizações para o GP da Bélgica no último fim de semana, mudanças que, inicialmente, não pareceram surtir nenhum efeito nas dificuldades de Lewis Hamilton com o carro. Porém, na corrida e Fórmula 1, o inglês ficou mais confortável com a pilotagem de seu SF-25 e satisfeito com o resultado.

Em Spa-Francorchamps, o heptacampeão se beneficiou de novas pastilhas de freio. A peça tinha sido testada anteriormente por Charles Leclerc e a mudança o deixou mais confortável:

"Sou muito grato à equipe por me fornecer novos componentes. Alguns deles, aparentemente, Charles já havia testado em Montreal, então ele provavelmente ganhou mais experiência. Para mim, por outro lado, foi a primeira vez".

As palavras do britânico deram a entender que se tratava da nova suspensão traseira que, no entanto, como todos sabemos, fez sua primeira aparição na décima terceira etapa, a primeira da temporada de 2025.

A mudança dizia respeito à opção que a Brembo disponibilizou para as equipes após os primeiros GPs deste campeonato, com a introdução de um novo material. O objetivo era oferecer aos pilotos uma modulabilidade de frenagem diferente, para se adaptar aos diferentes estilos de direção entre aqueles que gostam da pisada inicial e aqueles que, ao contrário, preferem gerenciar a frenagem com uma sensibilidade que varia de curva a curva.

A Ferrari pensou em experimentar a pastilha no Canadá com Leclerc, enquanto a solução só foi transferida para Lewis na Bélgica, já que a equipe de Maranello está trabalhando duro para tentar deixar Hamilton confortável, que, desde o início da temporada, tem tido dificuldades para se adaptar ao SF-25 no momento delicado da frenagem.

A adoção da suspensão traseira que deixa o carro mais firme nas acelerações ajuda a tornar o monoposto menos crítico na variação de carga, tanto na frenagem quanto na aceleração, mas as reclamações de Lewis também atingiram o sistema de direção hidráulica, a frenagem do motor e, de forma mais geral, o comportamento da SF-25 na frenagem.

A equipe técnica de Loic Serra tentou analisar aspectos individuais para tentar deixar Hamilton mais confortável: o freio motor da unidade de potência da Mercedes, por exemplo, não era "sentido" porque a ação era combinada com o freio por fio, tornando-o neutro para a percepção do piloto, por mais ativo que fosse.

O inglês, em mais de uma ocasião, queixou-se de ter problemas com seus freios: nada a ver com o material fornecido pela multinacional sediada em Bergamo, mas apenas uma atitude diferente na abordagem da frenagem, com maior modulabilidade da pressão sobre o pedal em comparação com a "mordida" que o material concedia.

A Ferrari, após a experiência positiva em Montreal com Leclerc, também disponibilizou a opção Brembo para Lewis. E a sensação é de que o sete vezes campeão encontrou outra peça útil de equipamento para colocar no lugar.

Um fato é certo: não houve teste secreto, não foi um novo material que Maranello desenvolveu exclusivamente com a Brembo, mas, pelo que o Motorsport.com apurou, estamos falando de um pad, diferente daquele com o qual as equipes começaram em 2025, que em algum momento foi disponibilizado para as equipes e cada equipe avaliou quando usá-lo de acordo com seus próprios programas de desenvolvimento.

