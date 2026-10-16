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F1: Ferrari enfrenta dilema com Bearman e Hamilton para 2028

Ollie enfrentará uma 'prova de fogo' na próxima temporada, passando por inúmeras avaliações

Livia Veiga
Editado:
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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Ferrari já tem a sua dupla da Fórmula 1 mais do que confirmada para 2027, mas ainda há dúvidas sobre qual será o destino para 2028.

Leia também:

Oliver Bearman ainda faz parte da academia de Maranello, mas seu contrato de apoio deve terminar já na próxima temporada e, assim, o piloto teria passe livre para negociar com qualquer escuderia.

Não é nenhum segredo que o intuito de Bearman é defender a Ferrari em um futuro próximo, mas Charles Leclerc assinou um contrato de longa duração com os italianos, enquanto o acordo de Lewis Hamilton deve chegar ao fim em 2027.

Agora, segundo informações do Autoracer, Bearman enfrentará uma verdadeira 'prova de fogo' na próxima temporada para provar que está pronto para um assento italiano.

Isso significa que 2027 será um ano crucial, tanto para Oliver quanto para a própria Ferrari, que deve decidir se dará continuidade ao projeto de carreira do britânico. Naturalmente, Bearman assumiria a vaga de Hamilton, uma vez que é difícil imaginar o time de Maranello quebrando o contrato com Leclerc.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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