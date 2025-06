F1: Ferrari está voltada para grande pacote de atualização

Após Mônaco, a Ferrari não conseguiu produzir o mesmo nível de desempenho no GP da Espanha de Fórmula 1.

Com a diretriz técnica de asa dianteira flexível que entrou em vigor no último fim de semana e para a qual as equipes vinham se preparando há muito tempo, todas as asas usadas até Mônaco agora estão proibidas.



Devido a esse regulamento, a Ferrari começou a usar a nova asa dianteira na Espanha, na qual vinha trabalhando há vários meses. Desde o início da temporada, o SF-25 sempre teve problemas de ajuste devido à estreita faixa de trabalho. Embora essas desvantagens sejam atenuadas em pistas como Mônaco, que exigem alto downforce e nenhuma curva rápida, elas ressurgem em circuitos tradicionais como Barcelona.

Detalhes da asa dianteira da Ferrari SF-25 Foto: Filip Cleeren

Devido a esses problemas, a nova asa dianteira da Ferrari foi atualizada não apenas estruturalmente, mas também aerodinamicamente. Essa mudança foi feita para cumprir os regulamentos da FIA e para aumentar o desempenho sem exceder o limite orçamentário. No entanto, Charles Leclerc disse que o novo design da asa tornou mais difícil a estabilidade do carro em curvas rápidas.



Embora a Ferrari já tenha feito a principal alteração na asa dianteira, o foco real está na traseira do carro. À medida que a temporada avança, espera-se que a equipe apresente um pacote de atualização abrangente, incluindo um novo sistema de suspensão traseira.

