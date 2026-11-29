A Ferrari está buscando respostas para entender por que seu ritmo durante o fim de semana do GP do Catar tem sido tão ruim, já que ela está lutando com a Racing Bulls no pelotão intermediário da Fórmula 1.

Charles Leclerc se classificou em sétimo, a um segundo inteiro do pole position George Russell na dominante Mercedes, com Lewis Hamilton em nono, separando os carros da Racing Bulls de Arvid Lindblad, à frente, e Liam Lawson, atrás.

Esperava-se que a sinuosa pista de Losail, de alto downforce, favorecesse muito mais a Ferrari do que isso, mas desde a primeira volta de treino a Scuderia nunca pareceu ser grande ameaça.

O SF-26 pareceu sofrer por desempenho ao lidar com as pressões extremamente altas dos pneus Pirelli, de 29psi, as mais altas do calendário, enquanto a fornecedora italiana enfrenta as cargas extremas nos pneus combinadas com as zebras altas de Lusail, impondo uma duração máxima de stint de 27 voltas.

Leclerc identificou o que parece ser uma fraqueza inerente em superfícies de pista mais lisas. "Há uma coisa que é bastante única e diferente aqui: são as características do asfalto, que é extremamente liso, e há uma tendência de sofrermos mais em asfaltos lisos. Este é muito mais liso do que qualquer coisa no calendário, e definitivamente é um ponto fora da curva para nós."

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ele acrescentou: "Tentamos coisas muito diferentes no carro, mas há simplesmente algo que não está funcionando. Então, precisamos investigar um pouco isso e garantir que, para o ano que vem, levemos isso em conta, essas pistas. Porque, para ser campeão, precisamos ser bons nessas pistas também e, no momento, estamos extremamente longe."

"Normalmente, quando você está até meio segundo atrás de onde espera estar, o carro claramente parece muito errado. Essa é a pior parte de tudo isso - o carro não parece tão ruim em termos de equilíbrio. É só que, se forçamos mais, simplesmente escorregamos com as quatro rodas, e não fazemos as curvas. Então, simplesmente não havia aderência suficiente."

Hamilton: "Unidade de potência é um grande obstáculo"

Hamilton também apontou que a falta de potência do motor está desempenhando um papel. Contraintuitivamente, a pista de Doha é bastante sensível à potência apesar de sua falta de longas retas, porque se passa muito tempo com o acelerador aberto.

"É só potência. É só força bruta. Não conseguimos igualar [a Mercedes]", disse o heptacampeão. "É um grande obstáculo", completou.

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