Desde o início da temporada da Fórmula 1, Ricardo Adami e Lewis Hamilton protagonizaram momentos tensos no rádio, com algumas trocas irritadas e falta de comunicação. O momento mais recente aconteceu no GP de Mônaco, quando o heptacampeão foi 'ignorado' pelo engenheiro no fim da corrida.

A situação foi classificada como "besteira" por Hamilton, que insistiu que não tem nenhum problema com seu engenheiro. Porém, parece que a Ferrari está pensando em tomar um rumo diferente.

Segundo informações do The Daily Mail, a equipe de Maranello está buscando um substituto para a posição. O jornal coloca o nome de Peter Bonnington (antigo engenheiro de Hamilton na Mercedes) como o sucessor ideal, no entanto, é improvável que o britânico deixe a equipe.

