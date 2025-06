A Ferrari não ganha um título de construtores na Fórmula 1 desde 2008, quando Lewis Hamilton venceu o campeonato de pilotos com a McLaren. Fernando Alonso chegou ao GP de Abu Dhabi de 2010 como líder em pontos, mas Sebastian Vettel acabou sendo o campeão.

A equipe não venceu uma corrida em 2011 e, em 2012, embora tenha chegado à última rodada, perdeu para Vettel, terminando quase 250 pontos atrás da Red Bull Racing em 2013.

Mais tarde, Vettel tentou quebrar o domínio da equipe Hamilton-Mercedes com a Ferrari em 2017 e 2018, mas a Scuderia voltou a ficar para trás. Sob o comando de Fred Vasseur, a equipe terminou apenas 14 pontos atrás da campeã de construtores McLaren no ano passado, mas novamente perdeu o campeonato de equipes. No entanto, após as dez primeiras corridas desta temporada, a diferença entre as duas equipes agora é de 191 pontos.

Rosberg diz que a Ferrari está considerando a possibilidade de estabelecer uma base britânica na F1. Sete das 10 equipes estão sediadas no Reino Unido, com a Racing Bulls e a Audi também planejando se estabelecer no "vale do automobilismo".

"Olhando um pouco para o funcionamento interno da Ferrari, você pode ver que em muitas áreas eles não têm o nível de excelência que as equipes britânicas têm, especialmente a Mercedes", disse Rosberg ao F1 Show. "Na Mercedes, Lewis podia ir direto para Toto e ele podia tomar uma decisão imediatamente. Na Ferrari, há muitos tomadores de decisão, até mesmo Lewis não sabe realmente o que fazer."

O campeão mundial de 2016 também falou sobre os rumores de que a Ferrari estaria considerando uma subsidiária britânica pois é onde a maior parte da infraestrutura da F1 está baseado.

"Ouvi ideias de que a Ferrari abriria uma divisão britânica porque é lá que está todo o ecossistema da F1", disse Rosberg. "Há rumores de que eles estão pensando seriamente em uma subsidiária lá. Mas o problema seria a comunicação. Se você tem uma unidade da Ferrari no Reino Unido, isso é uma coisa, mas então você tem que se comunicar perfeitamente com a matriz. Isso pode não ser fácil de fazer".

A Ferrari sempre foi a equipe nacional da Itália, portanto, seria particularmente difícil para ela fazer essa mudança.

