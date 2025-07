A equipe de Fórmula 1 da Ferrari agendou um dia de filmagem em Mugello e, de acordo com informações do Motorsport.com, a Scuderia reservou a pista da Toscana para dois dias, e a sessão do SF-25 deve ser realizado na terça-feira, 16 de julho, mantendo o dia seguinte como possível data em caso de mau tempo.

Na verdade, a equipe de Maranello poderá aproveitar os 200 km permitidos pela FIA na sessão autorizada para filmagens comerciais e de marketing para antecipar a estreia da tão esperada suspensão traseira que estará disponível para o GP da Bélgica.

Tanto Charles Leclerc quanto Lewis Hamilton terão a oportunidade de avaliar a nova solução, graças à qual o carro deverá oferecer um mapa aerodinâmico mais agressivo, visando alturas mais próximas do solo, sem o risco de desgastar a prancha além das tolerâncias permitidas pelos comissários técnicos da FIA (1 mm em comparação com a espessura de 10 mm).

Ferrari SF-25: Ventusri canaliza a entrada da nova parte inferior da carroceria confirmada em Silverstone Foto de: Roberto Chinchero

Essa modificação, aliada ao assoalho que teve resultados positivos no Red Bull Ring, deve permitir que a Ferrari realmente explore o potencial do SF-25, colocando o carro em posição de defender o segundo lugar no Campeonato de Construtores dos ataques que certamente serão feitos pela Mercedes e pela Red Bull.

Enquanto isso, em Silverstone, haverá uma tentativa de experimentar uma configuração mais rígida do que a usada na Estíria, na esperança de obter um desempenho de tempo de volta mais consistente no novo assoalho do que na Áustria.

De acordo com os rumores, também poderão ser realizados experimentos no sistema de freios: sabemos que Lewis Hamilton, em particular, não hesita em reclamar desse aspecto do carro e é justamente o heptacampeão mundial que teria pedido à equipe intervenções que, para Charles Leclerc, não parecem necessárias.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!