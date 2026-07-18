F1: Ferrari explica 'azar' de Leclerc com bandeira amarela no quali; Hamilton cita mudança no carro após batida no TL3

A classificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1 não foi dos melhores para a Ferrari. O monegasco Charles Leclerc em quarto em Spa-Francorchamps, imediatamente à frente do companheiro britânico Lewis Hamilton.

Segundo o chefe do time italiano, Fred Vasseur, o piloto de Mônaco talvez tenha perdido uma posição porque, ao contornar a Chicane Bus Stop na última volta, teve de tirar o pé ligeiramente depois de ver uma bandeira amarela na entrada dos boxes.

"Não sei o que aconteceu na última curva, a única coisa certa é que Charles certamente levantou um pouco o pé do acelerador e, no mínimo, perdeu uma posição para Russell”, afirmou o francês.

Mas, no geral, penso que o ritmo foi razoável. Considerando que Verstappen tinha o vácuo e que foi atrapalhado pela bandeira amarela, penso que não foi uma má sessão para nós”.

À Sky, Leclerc afirmou o seguinte pós-quali: "Estou decepcionado com aquela última volta porque havia uma bandeira amarela que deveria sinalizar a entrada dos boxes, mas, na minha opinião, ela estava muito visível na pista. Estava bem no meio do caminho e isso provavelmente me custou uma posição. Não teria feito um tempo absurdamente melhor, e a diferença de meio segundo ainda existia. Mas ganhar uma posição teria sido possível".

Hamilton, por sua vez, explicou que foi impactado pelos reparos que a Ferrari teve de fazer em seu carro após acidente no terceiro treino livre. "O carro ficou diferente depois do conserto", disse o inglês.

"A equipe fez um ótimo trabalho reparando os danos após o terceiro treino livre. O carro estava fantástico naquela sessão e eu estava muito confiante. Não nos teria permitido lutar pela pole position, porque isso significaria ser mais rápido, mas acho que com o carro que tínhamos no Treino Livre 3 eu poderia ter ficado em terceiro lugar ou perto disso", seguiu Lewis.

"Então, fiquei a alguns décimos de segundo da pole na classificação. O carro não era idêntico ao que eu havia preparado para a classificação, mas fiz o meu melhor com o que tinha", completou o heptacampeão da F1.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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