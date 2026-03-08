F1: Ferrari explica estratégia de não parar durante safety car virtual na Austrália

O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Fred Vasseur, explicou por que nem Charles Leclerc nem Lewis Hamilton pararam nos boxes durante o safety car virtual no GP da Austrália, após perderem a vitória para a Mercedes.

A boa largada de Leclerc lhe garantiu a liderança da corrida em Albert Park, iniciando em quarto lugar, e ele trocou de posição com George Russell em diversas ocasiões ao longo das primeiras 10 voltas.

No entanto, quando a Red Bull de Isack Hadjar apresentou problemas na volta 11, causando a entrada do safety car virtual, ambas as Ferraris permaneceram na pista enquanto as Mercedes pararam nos boxes para trocar pneus. Isso levou Hamilton a expressar preocupação pelo rádio: "Pelo menos um de nós deveria ter parado", sugeriu ele.

Outra intervenção de safety car virtual ocorreu quando Valtteri Bottas abandonou na volta 16; mais cinco carros pararam nos boxes em seguida, mas a entrada do pit lane foi rapidamente fechada devido ao Cadillac danificado estar localizado na parte interna da última curva – o que foi “azar”, disse Vasseur à Sky Italia.

Leclerc acabou fazendo uma parada nos boxes na volta 25, seguido por Hamilton na volta 28, com a Mercedes conquistando uma vantagem decisiva, rumo à dobradinha.

“O que aconteceu foi que a Mercedes achou que ia parar nos boxes novamente e todos nós ficamos surpresos com o quão bem os pneus aguentaram, porque poderíamos ter dado 350 voltas com eles”, disse Vasseur ao Canal+ após a corrida. “A partir daí, eles conseguiram explorar essa vantagem.”

O francês aprofundou o assunto mais tarde, ao falar com a imprensa escrita.

“Sendo realista, eles foram oito décimos mais rápidos que nós ontem”, destacou. “Acho que, nesta fase da corrida, ninguém esperava fazer apenas uma parada. Nosso objetivo era o ideal para nós, e o ideal era estender o percurso.”

“A questão não é a estratégia em si, mas sim o ritmo acelerado.”

“Acho que o ritmo da Mercedes foi melhor que o nosso. Mesmo quando pararam nos boxes, estavam três ou quatro décimos mais rápidos que nós. Mantiveram esse ritmo durante todo o stint. Ok, talvez pudéssemos ter lutado um pouco mais no início, mas talvez tivéssemos forçado um pouco mais os pneus.”

Do ponto de vista de Vasseur, o copo está, portanto, meio cheio, apesar de Leclerc e Hamilton terem terminado em terceiro e quarto lugares, 16 segundos atrás do vencedor da corrida, Russell.

“Não me arrependo da estratégia, nem do ritmo de hoje”, insistiu. “Fizemos isso em vez de ontem. Agora, vamos nos concentrar na China.”

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!