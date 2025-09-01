Lewis Hamilton mostrou-se desolado antes mesmo de correr durante o fim de semana do GP da Holanda de Fórmula 1. Apesar disso, de duas sessões de treinos que o chefe de equipe Fréderic Vasseur descreveu como a "pior sexta-feira dos últimos três anos" da Ferrari e de uma batida na corrida, Hamilton estava muito mais otimista quando se preparava para deixar Zandvoort do que quando chegou.

Ambas as Ferraris terminaram a primeira sessão de treinos de sexta-feira fora do top 10, a mais de um segundo e meio da McLaren de Lando Norris, que liderava o ritmo. No segundo treino, elas ficaram mais próximas, mas ainda quase um segundo atrás.



Depois do que o companheiro de equipe de Hamilton, Charles Leclerc, chamou de "provavelmente uma das maiores mudanças [de configuração] desta temporada de um dia para o outro", os pilotos da Ferrari se classificaram em sexto e sétimo.

O mais revelador é que a melhor volta de Hamilton no Q3 ficou a apenas 0,050s da volta de Leclerc: essa foi uma fase da classificação em que ele teve dificuldades para fazer uma volta boa no início da temporada e, muitas vezes, acabou ficando a três ou mais décimos de Charles.



"Sou do tipo que está sempre buscando mais, como em todos os lugares", disse Hamilton após a classificação."É um pouco a pressão dos pneus, um pouco a temperatura do manto, um pouco a altura do carro, dianteira e traseira. Estou analisando tudo e acho que o que está claro é a diferença em relação ao que eu era antes [no início da temporada]".



Durante a corrida, ele estava atrás do ex-companheiro de equipe da Mercedes, George Russell, em sexto lugar, quando, logo após o início da chuva fraca, colocou a roda dianteira direita na linha branca na borda externa da curva 3, causando uma contração na traseira que fez com que sua Ferrari batesse no logotipo da Aramco pintado no limite do asfalto. A partir daí, a recuperação foi difícil e ele bateu na barreira na saída.



Embora os dois pilotos da Ferrari tenham dito que tiveram dificuldades em relação aos pilotos da frente nas "longas" e apertadas Curvas 9 e 10, isso não é confirmado pela análise dos dados. Na verdade, na volta mais rápida de Hamilton no Q3, ele reduziu em mais de seis centésimos seu déficit em relação à volta da pole de Oscar Piastri entre os pontos de tangência da 9 e 10.

A maior parte de sua perda de tempo ocorreu na Curva 3 e na saída - ele estava 0,097s abaixo na Curva 2, 0,422s no topo da subida após a saída da Curva 3. Foi aí que sua Ferrari se mostrou indomável desde a primeira volta de impulso no TL1, quando teve uma contração na traseira ao reduzir a marcha durante a frenagem - e na volta seguinte ele rodou. Os dados revelaram um pico de RPM durante a frenagem, consistente com os problemas que Hamilton vem relatando nesta temporada.



Portanto, nesse contexto, talvez não seja surpreendente que essa tenha sido a curva que o prejudicou quando as condições ficaram mais difíceis. A partir da 17ª volta, ele estava gradualmente se aproximando de Russell a uma velocidade de até três décimos de segundo por volta antes de os guarda-chuvas começarem a subir.



"Estou me sentindo bem mentalmente", disse Hamilton após a corrida. "Senti muitos pontos positivos. Senti que estava progredindo. Estava alcançando o carro da frente".



"É difícil ter um resultado como esse, com certeza. Estou correndo há tanto tempo. Já participei de sabe Deus quantas corridas em minha vida. Provavelmente estou contando com uma mão esse tipo de incidente".



Vasseur também foi enfático ao dizer que o acidente de Hamilton foi causado por ter sido pego de surpresa pelas condições e não por falta de confiança no carro.



"Essa foi uma corrida um pouco especial", disse ele. "A pista estava úmida durante a primeira garoa e ele [Hamilton] estava mais largo do que na volta anterior. Precisamos investigar se algo aconteceu com o carro, mas acho que não".



"No geral, a reação de Lewis foi boa; ele estava no ritmo do carro e de Charles desde o início do fim de semana, alcançando Russell e lutando com ele. Foi uma boa recuperação depois de duas corridas difíceis antes da pausa, mas o resultado não foi o esperado".

"Ele estava calmo na quinta-feira porque tinha tido dois finais de semana difíceis antes da pausa. Na sexta-feira, foi mais o carro do que ele. Posso estar mais do que satisfeito com o trabalho realizado. O ritmo de Lewis hoje foi bom. Ele perdeu o carro, mas no geral a contribuição foi muito boa.'



"Sinceramente, depois da corrida ele estava muito mais positivo do que nas últimas quatro ou cinco etapas. Ele estava no ritmo, lutando com Russell, nós nos recuperamos da sexta-feira, então o clima era positivo. Ele pode tirar muito do fim de semana e ganhar confiança para Monza".

