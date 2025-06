F1: Ferrari explica por que ignorou ''Plano C'' de Leclerc no Canadá

A crise na Ferrari já está 'batendo na porta' em Maranello e o GP do Canadá de Fórmula 1 deixou as coisas ainda mais evidentes. Charles Leclerc foi categoricamente ignorando por Xavi, seu engenheiro, em relação à escolha do plano que seria utilizado na corrida - ou seja, quantas paradas o monegasco faria ao longo das 70 voltas. Contudo, o chefe da Scuderia, Fred Vasseur explicou as decisões tomadas.

Leclerc fez o primeiro stint da prova de pneus duros e foi para a primeira parada ainda na volta 28 da corrida. Antes da 'chamada' para os boxes acontecer, o monegasco avisou no rádio que gostaria de seguir o "Plano C", mas a opção não foi levada em conta. Ao entrar no pit, questionou: "Por que paramos? Por que nós paramos?". Nós estamos no plano B", o engenheiro rebateu. "Sim, mas eu estava te falando agora mesmo que os pneus estavam bons!", contestou o piloto.

Depois disso, já na parte final do GP, outra 'DR' no rádio aconteceu: "O que estamos esperando para trocar os pneus?", perguntou Charles. "Não queremos fazer muitas voltas de pneus médios", Xavi explicou. "Não entendo, os médios são bons", replicou o monegasco.

Com isso, Leclerc fez uma estratégia de duro - duro - médio, parando nas voltas 28 e 53 para efetuar as trocas de compostos. Ao fim da corrida, Vasseur explicou o motivo da equipe não ter atendido a escolha do piloto e permanecido com o 'Plano B'.

“Charles não estava satisfeito com a estratégia até ter uma visão completa da situação. Falei com ele sobre isso depois da corrida e disse que ele estava certo, pois, estando no fim do primeiro pelotão, não tínhamos muito a perder e podíamos correr riscos", declarou.

“Para nós, no entanto, teria sido um pouco otimista demais completar 50 voltas com o pneu duro, não tanto pela vida útil em termos de desempenho, mas pela vida útil do desgaste. Provavelmente, precisaríamos de mais algumas voltas durante o fim de semana para estimar isso”, explicou.

