Lewis Hamilton e Charles Leclerc levaram o SF-25 da Ferrari para o shakedown na pista de Fiorano e, embora as diferenças não pareçam tão claras, o maquinário de 2025 apresenta atualizações importantes que podem facilitar a vida dos pilotos da Fórmula 1 na atual temporada.

Para complicar a situação, o diretor da equipe, Frederic Vasseur, está de olho na agressividade com que a equipe desenvolve o carro de 2025 ao longo da temporada. O momento em que os engenheiros passarão a se preparar para a grande reforma das regras de 2026 dependerá, em parte, do fato de o SF-25 colocar a Ferrari em posição de vencer.

A principal atualização do SF-24 para o SF-25 é uma mudança na suspensão dianteira, de push-rod para pull-rod. No entanto, essa é apenas a 'ponta do iceberg', de acordo com o relativamente novo diretor técnico Loic Serra.

"A maior parte do carro é nova e não é necessariamente perceptível aos olhos de quem vê de fora, mas são essas peças que têm a maior influência", explicou ele ao Automoto.it. "Mudamos muitos dos componentes internos, mas a filosofia é a mesma".

Lewis Hamilton sacudindo o SF-25 em Fiorano Foto de: Davide Cavazza

Como Serra explica, o SF-24 do ano passado não tinha mais espaço para melhorias. A mudança na suspensão, juntamente com as aparentes alusões a um assoalho renovado, deve dar à Scuderia espaço para enfrentar a McLaren (que revelou sua própria abordagem ambiciosa de desenvolvimento na semana passada com seu MCL39).

"O principal objetivo com o SF-25 era encontrar espaço para avançar no desenvolvimento aerodinâmico e nas atualizações que virão no final da temporada", explicou. "Como os regulamentos técnicos estão em seu último ano, com esses carros tudo se resume aos detalhes".

Esses detalhes podem fazer uma grande diferença, como a Ferrari aprendeu quando sofreu uma queda de desempenho após uma atualização de baixo desempenho no meio da temporada do ano passado. A equipe se recuperou e ultrapassou a Red Bull, ficando a 14 pontos de roubar o campeonato de construtores da McLaren.

Serra calculou que o déficit médio no ano passado foi de 30 milissegundos, o que levou a uma abordagem all-in com o SF-25, com a esperança de levar o troféu de construtor de volta a Maranello pela primeira vez desde 2008.

É claro que as grandes mudanças de regras de 2026 se aproximam, e o diretor da equipe, Vasseur, sabe que a equipe precisa se concentrar no panorama geral. Ele já está pensando em quando o trabalho no SF-25 terá de dar lugar ao carro do próximo ano.

Charles Leclerc no SF-25 Foto de: Ferrari

"Em algum momento da temporada, será necessário fazer uma escolha entre o projeto de 2026 e o desenvolvimento do carro de 2025, uma escolha que será ditada pela nossa posição na classificação do campeonato", disse Vasseur.

"Depois das primeiras quatro ou cinco corridas, avaliaremos a situação e faremos escolhas sobre como distribuir os recursos disponíveis... Provavelmente, no verão, estaremos todos concentrados em 2026".

A decisão de Vasseur será mais difícil se a Ferrari estiver no meio de uma disputa acirrada pelo título de construtores.

"Espero uma temporada como a anterior, com quatro equipes capazes de vencer corridas e almejar o campeonato", disse Vasseur. "Será uma boa batalha".

