F1: Ferrari fará homenagem a Schumacher em Monza; saiba como
Equipe planeja uma série de celebrações para o heptacampeão mundial alemão no fim de semana na Itália
A Ferrari está se preparando para tudo em Monza e não apenas para o campeonato. O time deve estrear o ADUO 2, que pode reduzir significativamente a diferença para o motor da Mercedes, mas seus carros também terão uma pintura especial para o fim de semana de Fórmula 1.
Para a 97ª edição do GP da Itália, a Scuderia reserva aos tifosi uma surpresa maravilhosa: uma homenagem a Michael Schumacher, o alemão sete vezes campeão do mundo que está sempre no coração de todos os fãs.
No final de semana, os carros de Maranello receberão uma pintura especial que ainda não foi revelada, mas as redes sociais da equipe já deram um gostinho de como a ideia pode ser.
A corrida italiana no templo da velocidade ocorre trinta anos após a primeira vitória da Ferrari, em 1996, e vinte anos após a última vitória do Kaiser, em 2006. Nesse intervalo, houve duas décadas de sucesso com cinco títulos mundiais e 71 vitórias com a equipe, que marcaram o período mais brilhante da história.
Os SF-26 de Lewis Hamilton e Charles Leclerc terão, portanto, uma pintura especial dedicada ao grande campeão e a corrida italiana será o palco ideal para reconhecer o papel que Michael conquistou com desempenhos espetaculares que se tornaram lendários.
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