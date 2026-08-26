Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Motorsport.com transmite NASCAR em Daytona; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
Daytona II
Motorsport.com transmite NASCAR em Daytona; saiba horários e como assistir

F1: Como Ferrari consegue fazer tantas atualizações sem estourar teto de gastos?

Fórmula 1
F1: Como Ferrari consegue fazer tantas atualizações sem estourar teto de gastos?

F1: Ferrari fará homenagem a Schumacher em Monza; saiba como

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari fará homenagem a Schumacher em Monza; saiba como

F3: Pedro Clerot completa programa da Rodin em testes coletivos em Madri

F3
F3: Pedro Clerot completa programa da Rodin em testes coletivos em Madri

Rally: Moraes/Bentivoglio vencem terceira etapa e seguem liderando Sertões 2026

Rally
Rally: Moraes/Bentivoglio vencem terceira etapa e seguem liderando Sertões 2026

F1: Ímola desponta como favorita em caso de cancelamento de Catar e Abu Dhabi

Fórmula 1
F1: Ímola desponta como favorita em caso de cancelamento de Catar e Abu Dhabi

F1: Saiba quem deve ser novo engenheiro de Verstappen na Red Bull

Fórmula 1
F1: Saiba quem deve ser novo engenheiro de Verstappen na Red Bull

MotoGP: VR46 confirma contratação de Aldeguer por duas temporadas

MotoGP
MotoGP: VR46 confirma contratação de Aldeguer por duas temporadas
Últimas notícias
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Ferrari fará homenagem a Schumacher em Monza; saiba como

Equipe planeja uma série de celebrações para o heptacampeão mundial alemão no fim de semana na Itália

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Erich Zech, Ferrari 310B, Michael Schumacher 1997 car

A Ferrari está se preparando para tudo em Monza e não apenas para o campeonato. O time deve estrear o ADUO 2, que pode reduzir significativamente a diferença para o motor da Mercedes, mas seus carros também terão uma pintura especial para o fim de semana de Fórmula 1.

Leia também:

Para a 97ª edição do GP da Itália, a Scuderia reserva aos tifosi uma surpresa maravilhosa: uma homenagem a Michael Schumacher, o alemão sete vezes campeão do mundo que está sempre no coração de todos os fãs.

No final de semana, os carros de Maranello receberão uma pintura especial que ainda não foi revelada, mas as redes sociais da equipe já deram um gostinho de como a ideia pode ser.

 

A corrida italiana no templo da velocidade ocorre trinta anos após a primeira vitória da Ferrari, em 1996, e vinte anos após a última vitória do Kaiser, em 2006. Nesse intervalo, houve duas décadas de sucesso com cinco títulos mundiais e 71 vitórias com a equipe, que marcaram o período mais brilhante da história. 

Os SF-26 de Lewis Hamilton e Charles Leclerc terão, portanto, uma pintura especial dedicada ao grande campeão e a corrida italiana será o palco ideal para reconhecer o papel que Michael conquistou com desempenhos espetaculares que se tornaram lendários.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ímola desponta como favorita em caso de cancelamento de Catar e Abu Dhabi
Próximo artigo F1: Como Ferrari consegue fazer tantas atualizações sem estourar teto de gastos?

Principais comentários
Mais de
Franco Nugnes

F1: Ímola desponta como favorita em caso de cancelamento de Catar e Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ímola desponta como favorita em caso de cancelamento de Catar e Abu Dhabi

F1: Mercedes pode aplicar ADUO no motor de Antonelli em Monza; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Mercedes pode aplicar ADUO no motor de Antonelli em Monza; entenda

F1: Ferrari faz mudanças importantes e Alpine lidera tabela de atualizações; veja lista completa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Ferrari faz mudanças importantes e Alpine lidera tabela de atualizações; veja lista completa
Mais de
Michael Schumacher

F1 - "Schumacher '94": Netflix define lançamento de documentário sobre primeiro título do alemão

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - "Schumacher '94": Netflix define lançamento de documentário sobre primeiro título do alemão

F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

F1: Por que Indy 500 era um tabu para Michael Schumacher?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Indy 500 era um tabu para Michael Schumacher?
Mais de
Ferrari

F1 - Hamilton pede desculpas à Ferrari por rádio "acalorado" na Holanda: "Não foi a melhor versão de mim"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton pede desculpas à Ferrari por rádio "acalorado" na Holanda: "Não foi a melhor versão de mim"

F1: Ferrari explica estratégia que desagradou Hamilton durante o GP da Holanda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Ferrari explica estratégia que desagradou Hamilton durante o GP da Holanda

F1 - Hamilton culpa ajustes no carro por queda de performance no quali sprint da Holanda: "Desastre total"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton culpa ajustes no carro por queda de performance no quali sprint da Holanda: "Desastre total"

Últimas notícias

Motorsport.com transmite NASCAR em Daytona; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
Daytona II
Motorsport.com transmite NASCAR em Daytona; saiba horários e como assistir

F1: Como Ferrari consegue fazer tantas atualizações sem estourar teto de gastos?

Fórmula 1
F1: Como Ferrari consegue fazer tantas atualizações sem estourar teto de gastos?

F1: Ferrari fará homenagem a Schumacher em Monza; saiba como

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari fará homenagem a Schumacher em Monza; saiba como

F3: Pedro Clerot completa programa da Rodin em testes coletivos em Madri

F3
F3: Pedro Clerot completa programa da Rodin em testes coletivos em Madri