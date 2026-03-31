Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Dos monopostos europeus à NASCAR Brasil: Gustavo Bandeira inicia novo desafio

NASCAR Brasil
Dos monopostos europeus à NASCAR Brasil: Gustavo Bandeira inicia novo desafio

F1: Ferrari fará testes em Mugello esta semana

Fórmula 1
F1: Ferrari fará testes em Mugello esta semana

F1: Ferrari teria justificativa para pedir aval da FIA para modificar motor; entenda

Fórmula 1
F1: Ferrari teria justificativa para pedir aval da FIA para modificar motor; entenda

Plano da Red Bull para motivar permanência de Verstappen na F1 pode não ser suficiente

Fórmula 1
GP do Japão
Plano da Red Bull para motivar permanência de Verstappen na F1 pode não ser suficiente

F1: Classificação pode mudar com modo reta “ilimitado”; entenda

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Classificação pode mudar com modo reta “ilimitado”; entenda

F1: McLaren espera "derrotar" Mercedes após atualizações em Miami

Fórmula 1
F1: McLaren espera "derrotar" Mercedes após atualizações em Miami

Honda planeja ter seis motos na MotoGP em 2027

MotoGP
GP das Américas
Honda planeja ter seis motos na MotoGP em 2027

Colapinto fará demonstração com carro de F1 em Buenos Aires

Fórmula 1
Colapinto fará demonstração com carro de F1 em Buenos Aires
Fórmula 1

F1: Ferrari fará testes em Mugello esta semana

Com a pausa de abril, a Scuderia agendou dois testes: o primeiro em seu circuito local, em Mugello, e o segundo em Monza

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Ferrari SF-25, dettaglio tecnico

Apenas alguns dias após o GP do Japão de Fórmula 1, a Ferrari se prepara para voltar às pistas. Durante a pausa forçada causada pelo cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, a Scuderia planejou duas sessões em pista com o SF-25, carro de 2025 de Maranello.

Leia também:

Na quarta-feira (1º), a equipe de testes da Ferrari estará em Mugello para iniciar dois dias de TPC (Testes de Carros Anteriores). Não haverá pilotos titulares no circuito da Ferrari; em vez disso, participarão os pilotos de testes que contribuem para o desenvolvimento do carro no simulador.

Os pilotos que se revezarão ao volante serão, portanto, Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc e Antonio Fuoco, no que será uma valiosa sessão de treinamento.

Antonio Giovinazzi sarà al Mugello per il test TPC

Antonio Giovinazzi estará em Mugello para o teste TPC

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Com a introdução do regulamento de 2026, os novos monopostos não têm nada em comum com os antigos carros de efeito solo. Por esse motivo, a FIA permitiu o uso dos carros do ano passado para os programas TPC: a Scuderia utilizará o SF-25, seu carro de 2025, enquanto antes era obrigatório utilizar carros com pelo menos dois anos de idade.

A Ferrari irá então a Monza para realizar o segundo dia de filmagens: segundo relatos, a data escolhida é 21 de abril, uma terça-feira. A escolha do “Templo da Velocidade” não é aleatória, já que, dentro dos 200 km permitidos pelo regulamento, o SF-26 poderá avaliar o comportamento do carro em uma das pistas mais exigentes para a recuperação de energia.

A sessão, que contará com a participação de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, será importante não apenas para as filmagens comerciais, mas especialmente para avaliar o progresso alcançado na recuperação de energia e no desenvolvimento aerodinâmico.

A asa “Macarena” certamente será utilizada, já que fará parte do pacote aerodinâmico que estreará em Miami quando o campeonato for retomado em 3 de maio.

Aprilia DOMINA GP dos EUA e deixa DUCATI em ALERTA! BEZ x MARTÍN pode PEGAR FOGO? WSBK, MXGP e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari teria justificativa para pedir aval da FIA para modificar motor; entenda

Principais comentários

Mais de
Franco Nugnes

ANÁLISE F1: Por que a Ferrari não está usando asa 'Macarena' no GP do Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
ANÁLISE F1: Por que a Ferrari não está usando asa 'Macarena' no GP do Japão

F1: FIA investiga asa 'bifásica' da Mercedes e Ferrari nega pedido de explicação

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: FIA investiga asa 'bifásica' da Mercedes e Ferrari nega pedido de explicação

F1: Quem alterou regra da taxa de compressão meses antes da temporada 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Quem alterou regra da taxa de compressão meses antes da temporada 2026?
Mais de
Antonio Giovinazzi

F1: Confira detalhes sobre os três dias de testes da Ferrari em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confira detalhes sobre os três dias de testes da Ferrari em Barcelona

F1: Bearman volta a pilotar Ferrari, após estreia no GP da Arábia Saudita

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bearman volta a pilotar Ferrari, após estreia no GP da Arábia Saudita

F1: Ferrari fará testes em Fiorano com Leclerc, Sainz e reservas

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari fará testes em Fiorano com Leclerc, Sainz e reservas
Mais de
Ferrari

F1: "Foi tudo terrível; espero um motor novo em Miami", desabafa Hamilton após fim de corrida difícil no Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: "Foi tudo terrível; espero um motor novo em Miami", desabafa Hamilton após fim de corrida difícil no Japão

F1: Para Alonso, 'magia' de Suzuka desapareceu com regulamento de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Para Alonso, 'magia' de Suzuka desapareceu com regulamento de 2026

Leclerc dispara contra carro da F1: “Como piloto, você não pode fazer muita coisa”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
Leclerc dispara contra carro da F1: “Como piloto, você não pode fazer muita coisa”

Últimas notícias

Dos monopostos europeus à NASCAR Brasil: Gustavo Bandeira inicia novo desafio

NASCAR Brasil
Dos monopostos europeus à NASCAR Brasil: Gustavo Bandeira inicia novo desafio

F1: Ferrari fará testes em Mugello esta semana

Fórmula 1
F1: Ferrari fará testes em Mugello esta semana

F1: Ferrari teria justificativa para pedir aval da FIA para modificar motor; entenda

Fórmula 1
F1: Ferrari teria justificativa para pedir aval da FIA para modificar motor; entenda

Plano da Red Bull para motivar permanência de Verstappen na F1 pode não ser suficiente

Fórmula 1
GP do Japão
Plano da Red Bull para motivar permanência de Verstappen na F1 pode não ser suficiente