F1: Ferrari faz pior início de temporada desde 2009; veja números

Em meio à crise enfrentada no começo da Fórmula 1 2023, a Ferrari vive numericamente seu pior início de temporada desde 2009, quando tinha o finlandês Kimi Raikkonen e o brasileiro Felipe Massa como pilotos.

Em 2023, após a disputa dos GPs de Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, Charles Leclerc e Carlos Sainz entregaram à Ferrari 26 pontos -- o espanhol soma 20 e o monegasco tem o total de 6, com ambos abandonando a etapa de Melbourne.

Em 2009, mesmo com o sistema de pontuação diferente do de hoje, Raikkonen e Massa estavam 'zerados' após os GPs de Austrália, Malásia e China. A Ferrari terminaria o campeonato de construtores no quarto lugar -- atrás de Brawn, Red Bull e McLaren --, o mesmo que ocupa em 2023.

Em 2020, o pior ano da escuderia italiana desde 1980, Leclerc e o alemão Sebastian Vettel deixaram Budapeste após a realização dos GPs de Áustria, Estíria e Hungria com um total de 27 pontos, dos quais 18 haviam sido marcados pelo monegasco. O sistema de pontuação era igual ao de hoje.

Voltando à transição dos anos 2000 para os 2010, a Ferrari começou bem no primeiro campeonato da década passada, com direito a vitória do espanhol Fernando Alonso no GP do Bahrein, que 'abriu' 2010. Este ano, aliás, tinha sistema de pontuação igual a 2023 mas sem ponto extra por melhor volta.

Após as três primeiras corridas daquele ano, a Ferrari liderava entre as equipes, com Massa na ponta do campeonato de pilotos, somando 39 pontos. Vettel, da Red Bull, tinha 37, assim como Alonso. O alemão seria o campeão daquele ano, superando Alonso por quatro pontos. Felipe foi o sexto.

Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra a situação da Ferrari após três GPs entre as temporadas 2009 e 2023, sendo que, entre 2010 e 2018, o sistema de pontuação da F1 era similar ao atual, mas sem o ponto extra pela volta mais rápida da prova, algo que foi introduzido em 2019. Confira:

Ano Pontuação da Ferrari após três GPs 2009 0 2010 37 (líder no campeonato de construtores) 2011 50 (3ª) 2012 37 (3ª) 2013 73 (2ª) 2014 33 (5ª -- termina o ano em P4) 2015 79 (2ª) 2016 61 (2ª) 2017 102 (líder) 2018 84 (2ª) 2019 73 (2ª) 2020 27 (5ª -- termina o ano em P6) 2021 42 (4ª) 2022 104 (líder -- termina o ano como vice-líder) 2023 26 (4ª) Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

