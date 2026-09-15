F1: Ferrari faz teste da Pirelli com Hamilton e Leclerc em Ímola

A Ferrari foi para Ímola nesta terça-feira (15) para realizar o primeiro dia de testes da Pirelli com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, junto da Racing Bulls, além de um teste de carro anterior (TPC) com o brasileiro Rafael Câmara. Assim, a Scuderia terá a oportunidade de rodar com o SF-26 no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, de olho na possibilidade de uma etapa final da temporada 2026 da Fórmula 1 na pista italiana.

Na participação nos testes da Pirelli, a equipe avaliará diferentes compostos de pneus trazidos pela fabricante a Ímola, fornecendo dados fundamentais para o desenvolvimento dos pneus da temporada 2027.

A programação prevê a presença da dupla titular, Leclerc e Hamilton, correndo com o SF-26 equipado com os protótipos de compostos do ano que vem. O heptacampeão mundial, inclusive, foi à pista com o monoposto a partir das 9h40, horário local.

Paralelamente, a escuderia italiana aproveitará o treino para dar quilometragem a Câmara, integrante da Ferrari Driver Academy, promovendo sua adaptação aos carros da F1.

Rafa Camara, Ferrari Foto de: Davide Cavazza

A sessão de testes também traz oportunidades diretas para o atual campeonato. Os testes com o carro atual e os pilotos titulares serve como preparação para um eventual encerramento da temporada 2026 em Ímola.

O autódromo é o favorito para substituir o GP de Abu Dhabi na última etapa do ano, prevista para o final de semana de 4 a 6 de dezembro.

Com isso, a escuderia de Maranello busca antecipar a coleta de dados para a reta final do campeonato — estratégia similar à adotada no dia de filmagem recente promovido em Madri.

A Racing Bulls também participa das sessões do fornecedor de pneus na pista italiana. A equipe de Faenza utilizou seu monoposto de 2026 para os testes da Pirelli e adiantar o acertamento do carro para a possível decisão do título no Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

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