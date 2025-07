Com a chegada das férias de meio do ano (verão na Europa) da Fórmula 1, já era esperado que as equipes começassem a focar cada vez mais na próxima temporada. Agora, Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, confirmou que o time de Maranello será um dos primeiros a 'tirar o pé' de 2025 e não terá mais nenhuma grande atualização este ano.

Antes do GP da Hungria, a Ferrari é a segunda colocada na tabela do campeonato, estando 28 pontos à frente da Mercedes e 56 da Red Bull. No entanto, parece improvável que qualquer rival consiga ultrapassar a Mclaren, que está 260 pontos à frente do time de Maranello.

É interessante notarmos que os italianos são os únicos entre as quatro primeiras que não conquistaram nenhuma vitória nesta temporada (apesar da vitória na Sprint de Lewis Hamilton na China).

Sem grandes esperanças para esta temporada, a Ferrari quer focar completamente na mudança de regulamentos de 2026 e já está virando toda a sua concentração para o próximo ano.

"Acho que todos estamos em uma situação semelhante", disse Vasseur. "Quanto mais nos aproximamos do final da temporada, mais precisamos nos concentrar no próximo ano. É claro que faremos pequenos ajustes até o final do ano, principalmente relacionados às características de cada pista e às condições climáticas, mas não são esperados grandes atualizações".

O francês reconheceu efetivamente que as limitações atuais do SF-25 permanecerão em vigor para as corridas restantes, já que a equipe já está totalmente preparada para as mudanças nas regras de 2026.

No entanto, eles ainda podem ter alguma esperança na nova suspensão traseira que estreou no GP da Bélgica, sobre a qual tiveram opiniões majoritariamente positivas. Charles Leclerc, por exemplo, disse que a evolução foi claramente sentida no carro e, no domingo, Hamilton também havia encontrado um ponto em comum com ele, então será interessante ver que tipo de desempenho os pilotos da Ferrari apresentarão no GP da Hungria.

Panca ASSUSTADORA na MotoE, MOTOGP, MÁRQUEZ x VALENTINO, Diogo Moreira e cia: ERIC GRANADO | Sertões

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!