Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Copa Truck: Leandro Totti e Danilo Dirani vencem em Cuiabá

Copa Truck
Cuiabá
Copa Truck: Leandro Totti e Danilo Dirani vencem em Cuiabá

GP do Bahrein na Malásia? Relembre provas da F1 que usaram o nome de outro país

Fórmula 1
GP do Bahrein na Malásia? Relembre provas da F1 que usaram o nome de outro país

F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

F1: Ferrari inicia 'maratona' de contratações com cinco novos nomes

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Ferrari inicia 'maratona' de contratações com cinco novos nomes

F1: Melhora de Hamilton "não é ideal" para minha carreira, admite Bearman

Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: Melhora de Hamilton "não é ideal" para minha carreira, admite Bearman

F1: FIA admite erro com regras de 2026 mas culpa acordo com fabricantes por falta de mudanças

Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: FIA admite erro com regras de 2026 mas culpa acordo com fabricantes por falta de mudanças

F1: O que realmente acontece nas fábricas das equipes durante pausa do meio de ano?

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: O que realmente acontece nas fábricas das equipes durante pausa do meio de ano?

F1: Mudanças no regulamento para 2027 e 2028 'não são suficientes', alerta Sainz

Fórmula 1
F1: Mudanças no regulamento para 2027 e 2028 'não são suficientes', alerta Sainz
Últimas notícias
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Ferrari inicia 'maratona' de contratações com cinco novos nomes

Destes, apenas dois já iniciaram seus trabalhos, vindos da Mercedes e da Aston Martin, enquanto as identidades dos demais permanecem em segredo

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Com o objetivo de seguir crescendo na Fórmula 1, a Ferrari deu início a uma maratona de contratações. Com a expectativa de cinco nomes novos, dois já chegaram a Maranello, ambos para a área de chassi.

Leia também:

O GP da Hungria, que encerrou a primeira metade da temporada dando início à pausa de três semanas, revelou as falhas de uma equipe que ainda não está pronta para vencer com regularidade: muitos erros, muitas oportunidades perdidas em uma corrida na qual o SF-26 havia se mostrado bastante competitivo. 

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

O chefe Fred Vasseur, antes de fechar as portas para as férias, quis agradecer à equipe pelo empenho demonstrado por todos nesta etapa do campeonato, na qual a Scuderia interrompeu um longo período sem vitórias, conquistando dois importantes triunfos: em Barcelona com Lewis Hamilton e em Silverstone com Charles Leclerc. 

O que falta é a continuidade dos resultados neste nível, vide a falta de pódios no Hungaroring, uma pista reconhecidamente favorável ao SF-26. Isso comprova que são necessários reforços.

Obviamente, as escolhas foram feitas no momento oportuno, já que estão sujeitas ao período de quarentena, onde os profissionais não podem ter contato com a ex-equipe e o futuro empregador para evitar levar segredos de um lugar para o outro.

Por enquanto, foram confirmados dois profissionais vindos da Mercedes e da Aston Martin, que começaram a integrar a equipe da Ferrari: Luciano Nicomede chegou a Maranello vindo de Brackley como Designer Sênior de Chassis em Compósitos, cargo que ocupou por mais de quatro anos, enquanto o espanhol Carlos Sanchez Martinez deixa a equipe de Silverstone após oito anos para se tornar Especialista em Engenharia de Tensões do Chassis, o que, em termos simples, significa especialista em cálculos estruturais. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Eles chegam bem a tempo de reforçar a equipe de Fabio Montecchi, chefe de chassi, que definiu as características do carro de 2027 seguindo as orientações do diretor técnico, Loic Serra.  

Enquanto, em particular, a Mercedes passa por uma fase de redução de pessoal (Claire Simpson foi para a Williams e Robert Miller, chefe de confiabilidade, escolheu a Audi), a Scuderia parece voltada para o reforço de sua equipe, tendo administrado com prudência o teto orçamentário.  

A Ferrari não fez anúncios sobre as novas contratações, mas foram os dois técnicos que chegaram a Maranello que fizeram questão de oficializar sua entrada na Scuderia. Agora estamos curiosos para descobrir quem serão os outros nomes, talvez mais ilustres, já que se fala, no total, de cerca de cinco pessoas. Ainda é cedo; teremos que esperar o retorno das atividades após as férias... 

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Melhora de Hamilton "não é ideal" para minha carreira, admite Bearman
Próximo artigo F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

Principais comentários
Mais de
Franco Nugnes

F1: Aston Martin prevê melhora de até 30cv de potência com novo motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Aston Martin prevê melhora de até 30cv de potência com novo motor Honda

F1: Aston Martin estreia novo motor Honda em dia de filmagem na Hungria; McLaren testa em Portimão

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin estreia novo motor Honda em dia de filmagem na Hungria; McLaren testa em Portimão

F1: Mercedes pode 'mudar a rota' com ADUO em Monza; Ferrari também prepara novo motor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Mercedes pode 'mudar a rota' com ADUO em Monza; Ferrari também prepara novo motor
Mais de
Lewis Hamilton

F1: Narrador britânico critica Hamilton por "erros bobos" após 'punições severas' na Hungria

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Narrador britânico critica Hamilton por "erros bobos" após 'punições severas' na Hungria

ANÁLISE: Ferrari viveu "duas fases" na F1 2026 até aqui

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
ANÁLISE: Ferrari viveu "duas fases" na F1 2026 até aqui

F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2
Mais de
Ferrari

F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

Fórmula 1
Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

F1: Melhora de Hamilton "não é ideal" para minha carreira, admite Bearman

Fórmula 1
Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: Melhora de Hamilton "não é ideal" para minha carreira, admite Bearman

F1: Vasseur admite erro de cálculo com pneus e surpresa com tática de Verstappen na Hungria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Vasseur admite erro de cálculo com pneus e surpresa com tática de Verstappen na Hungria

Últimas notícias

Copa Truck: Leandro Totti e Danilo Dirani vencem em Cuiabá

Copa Truck
Cuiabá
Copa Truck: Leandro Totti e Danilo Dirani vencem em Cuiabá

GP do Bahrein na Malásia? Relembre provas da F1 que usaram o nome de outro país

Fórmula 1
GP do Bahrein na Malásia? Relembre provas da F1 que usaram o nome de outro país

F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

F1: Ferrari inicia 'maratona' de contratações com cinco novos nomes

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Ferrari inicia 'maratona' de contratações com cinco novos nomes