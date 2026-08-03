F1: Ferrari inicia 'maratona' de contratações com cinco novos nomes

Com o objetivo de seguir crescendo na Fórmula 1, a Ferrari deu início a uma maratona de contratações. Com a expectativa de cinco nomes novos, dois já chegaram a Maranello, ambos para a área de chassi.

O GP da Hungria, que encerrou a primeira metade da temporada dando início à pausa de três semanas, revelou as falhas de uma equipe que ainda não está pronta para vencer com regularidade: muitos erros, muitas oportunidades perdidas em uma corrida na qual o SF-26 havia se mostrado bastante competitivo.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

O chefe Fred Vasseur, antes de fechar as portas para as férias, quis agradecer à equipe pelo empenho demonstrado por todos nesta etapa do campeonato, na qual a Scuderia interrompeu um longo período sem vitórias, conquistando dois importantes triunfos: em Barcelona com Lewis Hamilton e em Silverstone com Charles Leclerc.

O que falta é a continuidade dos resultados neste nível, vide a falta de pódios no Hungaroring, uma pista reconhecidamente favorável ao SF-26. Isso comprova que são necessários reforços.

Obviamente, as escolhas foram feitas no momento oportuno, já que estão sujeitas ao período de quarentena, onde os profissionais não podem ter contato com a ex-equipe e o futuro empregador para evitar levar segredos de um lugar para o outro.

Por enquanto, foram confirmados dois profissionais vindos da Mercedes e da Aston Martin, que começaram a integrar a equipe da Ferrari: Luciano Nicomede chegou a Maranello vindo de Brackley como Designer Sênior de Chassis em Compósitos, cargo que ocupou por mais de quatro anos, enquanto o espanhol Carlos Sanchez Martinez deixa a equipe de Silverstone após oito anos para se tornar Especialista em Engenharia de Tensões do Chassis, o que, em termos simples, significa especialista em cálculos estruturais.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Eles chegam bem a tempo de reforçar a equipe de Fabio Montecchi, chefe de chassi, que definiu as características do carro de 2027 seguindo as orientações do diretor técnico, Loic Serra.

Enquanto, em particular, a Mercedes passa por uma fase de redução de pessoal (Claire Simpson foi para a Williams e Robert Miller, chefe de confiabilidade, escolheu a Audi), a Scuderia parece voltada para o reforço de sua equipe, tendo administrado com prudência o teto orçamentário.

A Ferrari não fez anúncios sobre as novas contratações, mas foram os dois técnicos que chegaram a Maranello que fizeram questão de oficializar sua entrada na Scuderia. Agora estamos curiosos para descobrir quem serão os outros nomes, talvez mais ilustres, já que se fala, no total, de cerca de cinco pessoas. Ainda é cedo; teremos que esperar o retorno das atividades após as férias...

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