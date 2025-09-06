O quarto lugar de Charles Leclerc na classificação para o GP da Itália de Fórmula 1 foi frustrante para o monegasco que esperava conseguir a pole, ou pelo menos, um lugar na primeira fila. Fato que levantou uma discussão: por que Lewis Hamilton não deu vácuo ao companheiro de equipe?

Por não ter respeitado o regime de bandeiras amarelas duplas no GP da Holanda, na semana passada, o heptacampeão mundial foi punido em cinco posições no grid de largada em Monza. Com uma penalização inevitável, era de se esperar que o britânico ajudasse Leclerc a conseguir a melhor posição possível na corrida realizada na casa da Ferrari.

O que não aconteceu. Tanto Lewis quanto Charles falaram publicamente que essa opção não foi discutida dentro da escuderia - mas como pontos de vista diferentes.

"É algo sobre o qual falaremos agora com a equipe [não ter dado o vácuo]. É sempre complicado fazer tudo perfeitamente. Lewis está lutando para largar o mais à frente possível. Então, sim, vamos conversar sobre isso. Mas não acho que seja o ponto principal hoje", analisou Leclerc, ressaltando que a Ferrari deu a Hamilton a chance de se classificar o mais alto possível para que ele não iniciasse a corrida muito atrás por conta da penalidade.

Na outra ponta, Lewis Hamilton explicou que se tivesse dado vácuo para Charles, sua classificação teria sido sacrificada - algo que ele não poderia 'se dar o luxo' por precisar de uma boa posição no grid de largada.

'Não [acho que deveríamos ter trabalhado com o vácuo]. Isso não é algo que eu já tenha feito em nenhuma das minhas outras equipes e seria sacrificar um dos pilotos. Além disso, eu já tinha uma penalidade de cinco posições, então, em termos de pontos, eu precisava estar o mais alto possível [no grid]", enfatizou o heptacampeão.

No entanto, Fred Vasseur, chefe da Ferrari, deixou claro que não existia a opção de trabalhar com o vácuo para um dos carros. O francês destacou que o foco da equipe estava em outra área - na volta de preparação dos pneus.

"Era uma opção, nós a consideramos [o vácuo]. Mas acho que a decisão certa foi focar na volta de preparação dos pneus. Já vimos em algumas corridas que fazer uma volta boa ou uma volta de preparação ruim pode causar oscilações de desempenho de vários décimos. Então, sem sacrificar um carro, achamos melhor fazer dessa forma. No fim das contas, a diferença é pequena, então não sei se a pole position seria possível."

Vasseur ainda fez questão de destacar que o monegasco não havia insistido para receber vácuo de Hamilton durante a sua segunda tentativa no Q2.

"Não, não pediu. Acho que Charles entendeu perfeitamente a situação. Se o segundo carro estivesse no final do grid ou tivesse que largar do pit lane, as coisas teriam sido diferentes."

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app.

