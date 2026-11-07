F1: Ferrari lenta nas retas e com problemas nas curvas

Charles Leclerc descreveu sua Ferrari SF-26 como lenta nas retas e com uma sensação terrível nas curvas após os treinos de sexta-feira no GP de São Paulo. Lewis Hamilton e Leclerc foram 6º e o 7º no TL2, respectivamente 0,45s e 0,72s mais lentos que o líder Kimi Antonelli, o que é incomum em comparação com o ritmo típico da Scuderia às sextas-feiras.

“Foi uma sexta-feira muito, muito difícil”, disse Leclerc, que cedeu seu carro para o membro da academia Ferrari Dino Beganovic no TL1 e foi atrapalhado por Rafael Câmara, outra "cria" da Scuderia , no TL2.

“A sensação dentro do carro era simplesmente muito ruim, então temos muito trabalho a fazer – e provavelmente mais do que em outros fins de semana – para mudar bastante o carro de hoje para amanhã. Pareceu simplesmente bastante estranho, de certa forma. Muitas mudanças a serem feitas".

“Com certeza estávamos perdendo nas retas, mas o carro nas curvas deu provavelmente uma das piores sensações de sexta-feira da temporada. Então há muito a encontrar nas curvas, mais do que nas retas, onde sabemos que temos um déficit. Mas normalmente somos muito rápidos nas curvas e hoje não foi o caso.”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Questionado se ajustes de acerto poderiam recolocar a SF-26 na janela certa ou se a Ferrari teria pela frente um fim de semana inesperadamente difícil, Leclerc respondeu: “Bem, ainda não tenho a resposta. Tenho muitas ideias sobre o que mudar e acho que haverá mudanças significativas para amanhã".

“Se isso será suficiente… os problemas que tivemos hoje foram bem grandes, mas não há razão para termos tanta dificuldade a mais em uma pista como esta. Então precisamos encontrar uma solução.”

O chefe de equipe Fred Vasseur reconheceu que há “alguns problemas” e “muito trabalho” pela frente, mas estava mais otimista que Leclerc quanto às chances da Ferrari no restante do fim de semana.

“Muito a fazer no equilíbrio [do carro]”, disse o francês. “Os pilotos não estavam satisfeitos. Charles não fez o TL1 esta manhã. Tivemos alguns problemas hoje e muito trabalho para preparar amanhã. Além disso, a previsão do tempo para amanhã e domingo é mais ou menos [chuva], o que significa que precisamos estar preparados para todas as condições. Mas não estou menos otimista do que na semana passada.”

Questionado sobre as mensagens de rádio de Leclerc a respeito de um possível problema no motor, Vasseur esclareceu: “Algumas vezes tivemos um problema de entrega de potência nas voltas. Precisamos ajustar tudo finamente. Na sua volta mais rápida, ele perdeu alguns décimos em linha reta".

“Eu diria que não é um drama, é mais para vocês se concentrarem na primeira página [da tabela de tempos], mas nós não estamos. Sabemos que temos muito a fazer no equilíbrio. O equilíbrio não estava bom, não estava ótimo. O asfalto é o oposto de uma semana atrás. Isso está criando muito trabalho a fazer e uma diferença em comparação com a semana passada.”

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

O principal assunto em torno da Ferrari, porém, tem sido o mais recente choque entre os pilotos na primeira volta do GP do México, que pode ter lhes custado a vitória.

Uma reunião ocorreu na noite de quinta-feira para colocar as coisas em ordem, mas, quando perguntado sobre isso, Leclerc foi evasivo.

“Foi muito bom simplesmente discutirmos todos juntos”, disse o monegasco. “Obviamente, para mim, foi uma semana meio maluca, e de forma positiva porque me tornei pai pela primeira vez, então não tivemos necessariamente tempo para discutir.

“Discutir sempre é qualquer coisa que tenha ficado ou qualquer frustração que tenha restado, e isso era necessário. Agora sinto que está totalmente resolvido e não acho que devamos falar muito sobre isso daqui para frente.”

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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