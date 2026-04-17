Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026

WEC
WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026

Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen

VLN
Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen

Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans

Porsche Cup
Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans

MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

MotoGP
MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

F1: Prequel de 'Onze Homens e Um Segredo' será ambientada no GP de Mônaco de 1962

Fórmula 1
GP da Arábia Saudita
F1: Prequel de 'Onze Homens e Um Segredo' será ambientada no GP de Mônaco de 1962

Russell dispara sobre rumores de saída de Verstappen: "Ninguém é maior que a F1"

Fórmula 1
Russell dispara sobre rumores de saída de Verstappen: "Ninguém é maior que a F1"

F1: Bearman quebra silêncio sobre estado de saúde após batida no Japão

Fórmula 1
F1: Bearman quebra silêncio sobre estado de saúde após batida no Japão

O'Ward: F1 se tornou um espetáculo "artificial", enquanto na Indy se corre de verdade

Indy
Long Beach
O'Ward: F1 se tornou um espetáculo "artificial", enquanto na Indy se corre de verdade
Últimas notícias
Fórmula 1

F1: Ferrari mantém ritmo máximo durante pausa, com foco em treino de pit stops

Motorsport.com acompanhou um dia de atividades em Maranello em meio à preparação para o GP de Miami

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Na Fórmula 1, tempo é tudo. Não apenas o que está no cronômetro, mas também o tempo necessário para projetar, desenvolver e corrigir. É o parâmetro que separa o sucesso do fracasso. As equipes vivem imersas em uma corrida contínua contra o relógio: cada detalhe é planejado, cada atividade é cronometrada, cada margem de erro é reduzida ao mínimo. Nada é deixado ao acaso.

Leia também:

O cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, porém, impôs uma pausa inesperada: um mês inteiro de folga, comparável à pausa de fim de ano. Uma interrupção que, vista de fora, poderia parecer uma oportunidade para desacelerar, se reorganizar, talvez até respirar. Mas a realidade é bem diferente.

O Motorsport.com passou um dia em Maranello, no coração da Ferrari, descobrindo um cenário que desmente todos os clichês. Na sede da equipe não há sinal de pausa: os ritmos continuam acelerados, os padrões inalterados. As atividades prosseguem sem desvios, como se o calendário não tivesse sofrido nenhuma interrupção. Porque na F1, mesmo quando tudo para, o tempo continua correndo.

Loïc Serra - Ferrari Technical Director Chassis

Loïc Serra - Diretor Técnico de Chassis da Ferrari

Foto de: Ferrari

Entre departamentos técnicos, simuladores e escritórios operacionais, as semanas passaram sem interrupções. Não houve uma pausa de verdade, apenas uma mudança de perspectiva. Mais tempo, se é que houve, para analisar mais a fundo.

“Ter mais tempo disponível nos permitiu aprofundar as análises”, conta Loic Serra, diretor técnico de chassi da equipe,  “porque não recebemos um novo fluxo de dados de uma corrida subsequente. Você pode se dar ao luxo de se deter mais, de entrar nos detalhes”.

“Pausa? Não houve nenhuma pausa”, diz o diretor esportivo Diego Ioverno com um sorriso. “Simplesmente decidimos não deixar que se tornasse uma pausa. Preenchemos as semanas com atividades que não estavam previstas, ou distribuímos melhor as que já estavam planejadas”.

Lewis Hamilton con la SF-26 nel test bagnato di Fiorano per la Pirelli

Lewis Hamilton com o SF-26 no teste em pista molhada em Fiorano para a Pirelli

Foto de: Pirelli

O calendário não ficou vazio: ele se transformou. O teste da Pirelli, o teste com carro antigo em Mugello, o dia de filmagem em Monza: tudo já estava definido. Mas, com mais tempo disponível, cada atividade assumiu um peso diferente, mais profundo.

A parte “invisível” do trabalho: o desafio logístico

A logística, na F1, é uma máquina perfeita que trabalha nos bastidores. Enquanto tudo funciona, ela permanece invisível. Mas basta retirar uma peça para que toda a sua complexidade venha à tona. Após a pré-temporada, os boxes no Bahrein foram deixados intactos. O plano era voltar e encontrar tudo pronto para o fim de semana do GP. Hoje, porém, aquela montagem ainda está lá, suspensa, à espera de um novo destino.

Cada equipe dispõe de sete kits de montagem de boxes que viajam por via marítima para reduzir custos. As duas semanas de pausa previstas entre os GPs de Miami e do Canadá se devem justamente ao tempo necessário para transportar o equipamento de um país para o outro.

As pausas entre algumas corridas nunca são aleatórias: servem para permitir que esse material atravesse oceanos e continentes. Interromper esse fluxo significa reescrever todo o quebra-cabeça.

Diego Ioverno - Ferrari Sporting Director

Diego Ioverno - Diretor Esportivo da Ferrari

Foto de: Ferrari

“Hoje, a eficiência é fundamental – explica Ioverno – porque até mesmo o transporte do material está incluído no teto orçamentário. Nessas semanas, estamos tentando entender como gerenciar a rotação do material; esperamos que logo se abra um corredor para permitir a recuperação do kit que ficou retido no Bahrein, pois está previsto seu uso no Azerbaijão. Mas, de qualquer forma, precisamos estar prontos com um plano B”.

O “mundo” dos pit stops não conhece pausas

E enquanto uma parte da equipe redesenha rotas e estratégias, outra continua se movimentando seguindo um ritmo que nunca muda. No mundo dos pit stops não existem pausas.

“Começo dando um passo atrás – explica Ioverno – felizmente os resultados não mostraram isso, mas chegamos à primeira corrida deste ano com o menor número de treinos em comparação com as temporadas anteriores".

"A fase de pré-temporada (shakedown em Barcelona + duas semanas no Bahrein) foi muito intensa; começamos os testes na semana em que normalmente estaríamos na terceira semana de treinos. Nas duas semanas anteriores, trabalhamos em turnos noturnos e diurnos, então realizamos um terço dos pit stops que tínhamos programado”.

Ferrari SF-26: meccanici del Cavallino al lavoro instancabili

Ferrari SF-26: mecânicos da Cavallino trabalhando incansavelmente

Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Nas últimas temporadas, as equipes perceberam que não podiam mais contar com uma equipe estável dedicada aos pit stops. Estamos falando de um grupo composto por 27 pessoas e, como em todas as outras áreas, o aumento do calendário impôs uma rotação de pessoal.

“Não há uma corrida em que a equipe de pit stop seja a mesma da anterior, então este mês de pausa inesperada foi uma dádiva de Deus", admitiu Ioverno, "porque pudemos recuperar as sessões que não conseguimos realizar em janeiro e fevereiro”.

Desde que a equipe voltou de Suzuka, todos os dias seguiram o mesmo esquema. “Uma sessão dividida em três partes, com a rotação de três equipes diferentes, que são uma projeção do que acontecerá em Miami, Canadá, Mônaco e Barcelona”.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior FIA e Liberty Media entram em conflito sobre mudanças cruciais na F1 após reuniões
Próximo artigo Presidente da Ferrari é um dos interessados na compra do Botafogo, diz site

Principais comentários

Mais de
Roberto Chinchero

F1 - Antonelli revela alívio após vitória na China: "Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Antonelli revela alívio após vitória na China: "Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar"

F1: Equipes definem classificação como prioridade para revisões; saiba o que foi discutido em nova reunião

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Equipes definem classificação como prioridade para revisões; saiba o que foi discutido em nova reunião

F1: Wheatley substituirá Newey como chefe de equipe na Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Wheatley substituirá Newey como chefe de equipe na Aston Martin

Últimas notícias

WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026

WEC
WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026

Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen

VLN
Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen

Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans

Porsche Cup
Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans

MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

MotoGP
MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras