F1: "Ferrari não está nos pressionando para contratar Câmara", admite chefe da Haas

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Ayao Komatsu analisou quadro de pilotos da equipe e falou sobre planos para o futuro

Olivia Nogueira
Publicado:

O mercado de pilotos da Fórmula 1 está cada vez mais agitado a medida que a pausa do meio de ano se aproxima. Há movimentações possíveis entre grandes equipes, mas também entre os times do meio do grid, como a Haas. O time americano tem Oliver Bearman e Esteban Ocon como titulares desde 2025, mas esse cenário pode mudar na próxima temporada, abrindo espaço inclusive para Rafael Câmara, piloto brasileiro da Fórmula 2. 

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Na 12ª colocação entre pilotos, Bearman é o melhor colocado da equipe este ano e, até 2024, fazia parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari. A fabricante italiana fornece unidades de potência para a Haas e o jovem britânico espera, mais cedo ou mais tarde, tornar-se titular da Scuderia. No entanto, a promoção para o time de fábrica parece improvável no ano que vem, pois Charles Leclerc renovou contrato e dificilmente Lewis Hamilton não fará o mesmo. 

Ainda assim, novas ofertas podem surgir, porém, segundo Ayao Komatsu, chefe da Haas, "o contrato do Ollie está mais relacionada à Ferrari". "Se surgir uma oportunidade para ele ir para outro lugar, é claro que gostaríamos de mantê-lo, mas essa decisão não depende de nós. Então, estamos concentrados apenas naquilo que podemos controlar", explicou à Sky Sports

Diante desse cenário, a permanência de Esteban Ocon, 17º no campeonato com apenas três pontos, torna-se mais incerta e o nome de Câmara ganha força. O brasileiro, assim como Bearman, faz parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari e tem tido bons resultados na F2, sendo terceiro colocado. Questionado se a situação coloca o francês em risco, Komatsu negou, adicionando ainda que "a Ferrari não os pressiona" para contratar ninguém. 

"Estamos totalmente focados em extrair o máximo dos nossos dois pilotos. Esteban tem 100% do nosso apoio, então é nisso que estamos concentrados. E, só para deixar claro: sim, o Rafa está fazendo um ótimo trabalho, mas não é como se a Ferrari estivesse nos pressionando para contratá-lo ou algo do tipo. Nós escolhemos os pilotos com base no desempenho. Quem puder nos entregar a melhor performance será o nosso piloto", falou. 

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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