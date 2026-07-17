F1: "Ferrari não está nos pressionando para contratar Câmara", admite chefe da Haas

O mercado de pilotos da Fórmula 1 está cada vez mais agitado a medida que a pausa do meio de ano se aproxima. Há movimentações possíveis entre grandes equipes, mas também entre os times do meio do grid, como a Haas. O time americano tem Oliver Bearman e Esteban Ocon como titulares desde 2025, mas esse cenário pode mudar na próxima temporada, abrindo espaço inclusive para Rafael Câmara, piloto brasileiro da Fórmula 2.

Na 12ª colocação entre pilotos, Bearman é o melhor colocado da equipe este ano e, até 2024, fazia parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari. A fabricante italiana fornece unidades de potência para a Haas e o jovem britânico espera, mais cedo ou mais tarde, tornar-se titular da Scuderia. No entanto, a promoção para o time de fábrica parece improvável no ano que vem, pois Charles Leclerc renovou contrato e dificilmente Lewis Hamilton não fará o mesmo.

Ainda assim, novas ofertas podem surgir, porém, segundo Ayao Komatsu, chefe da Haas, "o contrato do Ollie está mais relacionada à Ferrari". "Se surgir uma oportunidade para ele ir para outro lugar, é claro que gostaríamos de mantê-lo, mas essa decisão não depende de nós. Então, estamos concentrados apenas naquilo que podemos controlar", explicou à Sky Sports.

Diante desse cenário, a permanência de Esteban Ocon, 17º no campeonato com apenas três pontos, torna-se mais incerta e o nome de Câmara ganha força. O brasileiro, assim como Bearman, faz parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari e tem tido bons resultados na F2, sendo terceiro colocado. Questionado se a situação coloca o francês em risco, Komatsu negou, adicionando ainda que "a Ferrari não os pressiona" para contratar ninguém.

"Estamos totalmente focados em extrair o máximo dos nossos dois pilotos. Esteban tem 100% do nosso apoio, então é nisso que estamos concentrados. E, só para deixar claro: sim, o Rafa está fazendo um ótimo trabalho, mas não é como se a Ferrari estivesse nos pressionando para contratá-lo ou algo do tipo. Nós escolhemos os pilotos com base no desempenho. Quem puder nos entregar a melhor performance será o nosso piloto", falou.

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