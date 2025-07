Após 20 anos na Red Bull, Christian Horner foi demitido do cargo de chefe de equipe e, naturalmente, perguntas sobre seu futuro na Fórmula 1 começam a aparecer. Após o cumprimento do período de jardinagem, durante o qual ele não pode ir trabalhar em outro time, o britânico tem uma série de possibilidades, porém, de acordo com a mídia italiana, a Ferrari não é uma delas.

Segundo o jornal Corriere della Sera, a Scuderia, que chegou a sondar Horner para chefiar a equipe em 2022, antes de contratar Frederic Vasseur, não tem mais interesse no britânico, muito provavelmente devido a escandâlos extra-pista.

No início do ano passado, Horner foi acusado de assédio sexual por uma funcionária da Red Bull. Ele negou as acusações e foi absolvido após investigações internas, entretanto, a mulher entrou com uma ação legal no Tribunal Trabalhista do Reino Unido e uma audiência está marcada para janeiro de 2026.

De acordo com o jornal italiano, diversos fatores culminaram na saída de Horner: os conflitos de poder com Helmut Marko/família Verstappen, o 'escândalo sexual' em 2024, questões internas no time (saída de nomes como Adrian Newey e Jonathan Wheatley), centralização excessiva de poder e erros estratégicos.

Tudo isso ainda se junta a um fator financeiro: de acordo com o Corriere Della Serra, fala-se que o salário do britânico estava em mais de 20 milhões de euros por ano (quase R$130 milhões). Além disso, a renovação e posterior demissão de Sergio Pérez veio com altas multas e a decisão de fabricar os próprios motores em 2026 também não foi barata.

No entanto, o contrato de Fred Vasseur acaba no fim deste ano e a Ferrari, que não está em boa fase, ainda não renovou com o francês.

