F1: Ferrari "não tem planos" para substituir engenheiro de corrida de Hamilton
Scuderia quer manter Carlo Santi ao lado do heptacampeão
Lewis Hamilton se juntou a Ferrari na Fórmula 1 no ano passado, mas teve uma temporada complicada tendo Riccardo Adami como engenheiro de corrida. O italiano acabou transferido dentro da equipe e o heptacampeão passou a ser acompanhado por outro profissional, Carlo Santi, o qual deve permanecer no cargo.
A Ferrari começou a buscar um nome para substituir Adami após alguns desentendimentos do engenheiro com Hamilton e um rendimento abaixo do esperado. Santi, então, foi colocado ao lado do heptacampeão como uma solução temporária durante os testes de pré-temporada.
No entanto, a excelente sintonia entre os dois ao longo das corridas de 2026 e a primeira vitória de Hamilton com a Ferrari no GP de Barcelona tornaram os planos permanentes. Santi, que subiu ao pódio com o britânico após a corrida e ergueu o troféu, continuará sendo o engenheiro de corrida do astro.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Falando à BBC Sport, um porta-voz da Ferrari confirmou as intenções da Scuderia: "Carlo e Lewis encontraram uma ótima sintonia entre si. No momento, não temos nenhum plano para substituí-lo".
Após a vitória na Espanha, Hamilton encheu o engenheiro italiano de 52 anos de elogios: "Foi incrível vê-lo no pódio, ao meu lado. Quando ele se juntou temporariamente à equipe este ano não nos conhecíamos. Nunca tínhamos conversado antes e eu não sabia nada sobre ele".
"Mas, desde o primeiro momento em que nos encontramos, nos conectamos imediatamente. É muito bom conseguir criar esse vínculo com um novo engenheiro, diferente daquilo a que eu estava acostumado", continuou. “Como sabem, trabalhei por muitos anos com Peter Bonnington [Bono] e, quando esse vínculo se rompe, a gente perde um pouco essa sensação, porque Bono agora trabalha com Kimi Antonelli na Mercedes".
O heptacampeão também mencionou a personalidade calma de Santi: "Carlo, na verdade, é uma pessoa muito quieta. Todos podíamos ver que ele tinha dificuldade em expressar suas emoções, havia apenas um sorriso em seu rosto".
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“E eu o abraçava com força e agradecia, puxando-o para mim. Gosto de acreditar que esta vitória, assim como reacendeu meu amor pela pilotagem, também reacendeu o amor dele pela engenharia", concluiu.
Um dos nomes experientes da Ferrari, Carlo Santi, na verdade, não está em um papel estranho para ele. O italiano foi engenheiro de corrida de Kimi Raikkonen no GP dos Estados Unidos de 2018, quando o finlandês conquistou a 21ª e última vitória de sua carreira na F1.
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