F1: Ferrari nega ter escondido jogo durante a pré-temporada 2020

A Ferrari foi uma das decepções da pré-temporada 2020 da Fórmula 1 em Barcelona. Durante os testes, o novo carro vermelho não apresentou o rendimento esperado e isso já causa preocupações ao chefe da equipe, Mattia Binotto.

Ele garante, porém, que a escuderia não disfarçou seu ritmo real na Catalunha. "Não estamos escondendo o jogo. Esse é nosso verdadeiro desempenho", afirmou o dirigente italiano após ser questionado por jornalistas.

"Certamente estamos com pouca velocidade em comparação com as outras equipes. Acho que ainda temos de trabalhar no equilíbrio do carro e na sua configuração para otimizar o desempenho geral na corrida", ponderou Binotto.

