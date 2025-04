Se tivéssemos que adivinhar, qual seria a avaliação da Ferrari sobre o GP do Bahrein de Fórmula 1? Charles Leclerc falou sobre o assunto neste fim de semana, assim como fez em Suzuka: "Obviamente, é decepcionante quando você dá tudo de si e termina em quarto; não estou nada feliz com isso. Mas, por enquanto, esta é a situação em que nos encontramos. Fizemos o nosso melhor neste fim de semana, mas não é o suficiente."

Palavras de um piloto que tinha sonhos e expectativas diferentes para este início de campeonato, mas que se cruzam com uma realidade em que a Scuderia ainda precisa, antes de mais nada, se estabelecer no grid. O quarto e o quinto lugar são, sem dúvida, uma decepção, não tanto por uma questão de pontos, mas pela falta de um pódio, com a equipe ainda zerada na temporada.

Nessa frente, no entanto, uma pergunta permanece: quanto a entrada do SC custou à Ferrari depois da metade da corrida, em um estágio em que o próprio Leclerc parecia estar em plena luta por um lugar entre os três primeiros? Essa foi uma das questões exploradas por Frederic Vasseur, que apontou que a entrada do safety car veio no pior momento do ponto de vista da estratégia.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes Foto de: Mark Thompson - Getty Images

O começo com pneus médios

Na verdade, a Ferrari definiu uma tática totalmente diferente de seus rivais mais próximos, começando com pneus médios, mesmo ao custo de perder a segunda colocação de Leclerc logo após o início da corrida (e poderia ter optado por macios na largada). É verdade que a posição na pista não é tão crucial no Bahrein quanto em outros circuitos, mas escolher uma estratégia alternativa, especialmente ao largar na frente, sempre traz riscos, principalmente se ficar preso no trânsito.

A Scuderia seguiu o raciocínio oposto: por um lado, o médio na largada teria garantido um pouco de flexibilidade estratégica, avaliando a evolução da corrida, enquanto, por outro lado, teria permitido que colocassem o macio no último stint com o carro mais descarregado, impondo menos pressão ao pneu e garantindo mais aderência em uma fase em que o SF-25 tende a mostrar mais alguns sinais de desgaste.

Embora não fosse a estratégia prioritária, a opção de parada única também era possível, como Leclerc disse pelo rádio em determinado momento da corrida. Essa foi uma das opções que a Pirelli também considerou, mas deixou-a em segundo plano, pois seria necessário criar condições específicas para que ela funcionasse, especialmente para os pneus duros, que se mostraram lentos.

À medida que a corrida se desenrolava, a Ferrari manteve seu plano original de dois turnos com o composto médio (mais macio que o do ano anterior, proporcionando maior desempenho e durabilidade) e um turno com o pneu macio, dando a eles uma vantagem sobre equipes como a Mercedes.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Clive Mason/Getty Images

Dada a diferença de aderência, Leclerc perdeu imediatamente duas posições na largada, caindo para quarto, atrás de George Russell, realisticamente o rival mais concreto para o pódio, e de Lando Norris, que na verdade deveria ter tido facilidade para ultrapassar, dada a competitividade do MCL39, não fosse por vários erros que acabaram afetando muito mais seu dia.

Como se especulava, a Ferrari estendeu o primeiro stint, criando um delta de quatro voltas sobre Russell e sete voltas sobre Norris. Para o britânico da McLaren, a escolha foi quase forçada: era claro que ele estava perdendo tempo atrás de Russell e também tinha que cumprir uma penalidade de cinco segundos por uma infração na largada.

Naquele momento, a diferença de sete curvas para Leclerc começou a cobrar seu preço, permitindo que o monegasco se aproximasse rapidamente. E foi aí que a corrida começou a ficar interessante também em um nível estratégico. Observando os tempos no início do segundo stint, fica imediatamente evidente que havia diferentes abordagens.

Abordagens diferentes no segundo stint

Com a vantagem de poder jogar com dois conjuntos de médios, Leclerc imediatamente avançou, começando a fazer voltas rápidas em sequência. Para se ter uma medida de comparação, sua primeira volta completa cronometrada no segundo stint foi cerca de um segundo mais rápida do que a de Russell. De fato, havia uma configuração totalmente diferente entre os dois.

Volta Tempo de Leclerc Tempo de Russell Diferença 15 37,828 16 38,067 17 38,193 18 38,383 19 36,876 38,162 1,286 20 37,206 38,148 0,942 21 37,393 37,841 0,448 22 37,363 37,806 0,443 23 37,666 38,018 0,352 24 38,013 37,784 -0,229 25 37,452 38,076 0,624 26 37,476 38,045 0,569 27 37,947 37,929 -0,018 28 38,105 37,996 -0,109 29 37,781 37,777 -0,004 30 37,619 37,653 0,034 31 38,048 38,084 0,036

O piloto da Mercedes estava ciente de que, como não tinha um segundo jogo de médios, só teria duas alternativas: montar os duros ou tentar um segundo jogo de macios no final, igualando a estratégia da Ferrari - uma hipótese não tão remota, já vista no ano passado, embora na época a pista estivesse alguns graus mais fria.

Mas é por isso que as voltas de Russell foram marcadas com cautela desde o início. Se olharmos atentamente para os tempos, veremos como ele manteve um ritmo constante à medida que o pneu decaía, sinal de que ele estava, de fato, gerenciando desde o início. Essa hipótese também é confirmada pelos dados de telemetria, que mostram como Russell estava controlando o pneu nas seções rápidas (como as curvas 6/7 ou 12) e ao se afastar das curvas lentas, atrasando o uso do acelerador e forçando mais os pneus dianteiros do que os traseiros.

Se a diferença de sete voltas tornava relativamente "fácil" levar a melhor sobre Norris, a situação era um pouco diferente quando se tratava de Russell. Com o desgaste dos pneus, o piloto da Mercedes começou a forçar um pouco mais em certos pontos da pista, mantendo seu ritmo constante, enquanto Leclerc começou a sofrer com ar sujo.

Comparação de telemetria Leclerc-Russell Volta 21 Sakhir Foto de: Gianluca D'Alessandro

"Eu estava começando a ter um pouco de dificuldade atrás de George, meus pneus estavam superaquecendo, então acho que poderíamos tê-lo empurrado para os boxes, o que teria sido ótimo, mas não conseguimos", explicou o monegasco.

De fato, momentos antes do Safety Car entrar, o piloto da Ferrari conseguiu diminuir a diferença para um segundo de Russell e esse poderia ter sido o ponto decisivo para ele terminar no pódio. Porém, nas voltas anteriores, a diferença oscilou, justamente pelo motivo mencionado por Leclerc: dar um descanso aos pneus.

O que teria mudado sem o Safety Car?

Tudo isso dependeria da pressão exercida sobre Russell. O piloto britânico provavelmente ainda tinha alguma força e é difícil imaginar a Mercedes parando cedo para colocar pneus duros, especialmente considerando que eles evitaram esse composto mesmo depois que o Safety Car entrou.

Se Leclerc tivesse conseguido ultrapassar Russell - o que estava longe de ser uma conclusão precipitada -, um lugar no pódio estaria ao alcance. Mas, caso contrário, os cenários teriam mudado radicalmente. Um aspecto a ser lembrado: quando Leclerc ficou atrás de Russell, a diferença para Norris também começou a se reduzir para 2s.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Se Russell não tivesse feito esse esforço, Norris também teria retornado à briga. Ter outro conjunto de pneus médios era uma grande vantagem e, se a diferença tivesse permanecido estável, isso lhe permitiria compensar o déficit de sete voltas no segundo trecho.

É claro que o monegasco teria que dar menos voltas com o composto macio e com um carro mais descarregado, mas a McLaren poderia ter forçado a situação e Norris teria aproveitado melhor o composto médio - o mais competitivo no domingo. De fato, todas as esperanças de Leclerc estavam em jogo em apenas algumas voltas, antes da segunda e última parada.

Mas essas chances foram frustradas pelo Safety Car, que não só mudou a estratégia como também transformou completamente a perspectiva de uma corrida com muitot potencial. Após a entrada do Safety Car, a Ferrari optou pelo que considerou a opção mais segura – o composto duro – pois não acreditava que conseguiria cobrir a distância restante com o macio. Enquanto isso, a Mercedes optou por uma abordagem mais agressiva.

"Com o Safety Car, não tivemos escolha: para nós, era ambicioso fazer 24 voltas no macio, mas para a Mercedes valeu a pena. Provavelmente a pista estava mais emborrachada e mais fria. Acho que a estratégia inicial foi boa, pagamos o preço um pouco no primeiro stint tendo que esticar, mas depois o ritmo foi bom e teria sido uma boa corrida sem o Safety. Mas não podemos nos queixar, faz parte do jogo', explicou Vasseur.

