A Ferrari continua confiante no chefe de equipe Frédéric Vasseur, apesar da atual temporada da Fórmula 1 sem vitórias e, de acordo com a última edição da revista italiana Autosprint, a equipe de Maranello quer que o francês continue no cargo em 2026.

Ao iniciar a temporada de 2025 com grandes esperanças, a Ferrari inesperadamente teve problemas com a altura do carro SF-25. Esse problema não foi previsto na fase de projeto do carro e já estava evidente nos testes do Bahrein.

A equipe está se preparando para levar um novo sistema de suspensão traseira para a pista neste fim de semana em Spa. Espera-se que essa atualização, testada em Mugello, ajude o carro a operar em uma faixa de desempenho mais ampla na altura ideal de condução.

Lewis Hamilton, Ferrari SF-25 Foto: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Embora a falta de vitórias de Vasseur tenha colocado sua posição em questionamento, Fulvio Solms, da Autosprint, relata que a direção da Ferrari está interessada em manter a estabilidade e continuar com o chefe de equipe francês, especialmente antes da grande reorganização técnica em 2026.

Com a chegada de Loic Serra como diretor técnico, foram dados passos importantes na organização técnica. À luz de todos esses desenvolvimentos, a continuação de Vasseur como chefe de equipe para 2026 é considerada uma decisão lógica para a Ferrari.

