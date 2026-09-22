F1: Ferrari planeja mudança de motor e Hamilton lidará com punição
Heptacampeão deve receber a nova unidade de potência no fim da temporada, em uma corrida diferente de Leclerc
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Uma das grandes preocupações das equipes de Fórmula 1 em 2026 é os motores. Já era esperado que muitas trocas precisassem ser feitas e, por isso, a FIA aumentou o limite, mas, mesmo assim, os pilotos estão precisando lidar com punições. Como será o caso de Lewis Hamilton dentro de alguns finais de semana.
A Ferrari trabalha com a possibilidade de seus dois pilotos precisarem cumprir punições no grid por troca de unidade de potência. Charles Leclerc deve receber a penalidade já no GP do Azerbaijão, neste fim de semana, enquanto Hamilton receberia uma data diferente.
México e Brasil aparecem como os principais candidatos para o heptacampeão, segundo informações do GPblog.
A situação de Leclerc está mais avançada. O monegasco deve receber uma nova unidade de potência em Baku, excedendo o limite de componentes permitido para a temporada e, consequentemente, sendo obrigado a largar do fim do grid.
A decisão está relacionada ao motor que foi danificado no acidente do GP da Itália, em Monza. Apesar do forte impacto, a unidade não apresentou danos considerados irreversíveis e poderá ser utilizada em sessões de treino.
A Ferrari, porém, pretende utilizar uma nova unidade na corrida de Baku. O circuito do Azerbaijão é considerado uma opção adequada para cumprir a punição por conta da longa reta principal, que oferece oportunidades de ultrapassagem e pode facilitar a recuperação de posições durante a prova.
Hamilton ainda não tem corrida definida
No caso de Hamilton, a Ferrari ainda não decidiu quando introduzirá a quinta unidade de potência no carro do britânico. A tendência, entretanto, é que o heptacampeão também precise cumprir uma punição nas próximas etapas.
México e Interlagos são atualmente apontados como os principais candidatos para a troca, enquanto Austin também aparece como uma possibilidade caso a Ferrari decida antecipar a utilização do novo motor. A definição dependerá da quilometragem acumulada e das condições das unidades que já fazem parte do conjunto disponível para Hamilton.
A estratégia da Ferrari é evitar que os dois pilotos cumpram punições no mesmo fim de semana. Depois da introdução das novas unidades com o ADUO, a equipe pretende alternar os motores entre as etapas restantes do campeonato.
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