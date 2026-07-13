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Scuderia se prepara para Spa ciente de que as longas retas favorecem a Mercedes, mas com uma configuração aerodinâmica que deve potencializar o SF-26

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Dino Beganovic, Ferrari SF-26

A Ferrari se prepara para o GP da Bélgica de Fórmula 1. Duas vitórias nas últimas três corridas indicam uma Scuderia em destaque, que quer deixar o GP da Áustria para trás como um contratempo. Na verdade, o Red Bull Ring serviu para entender qual é o caminho certo para o desenvolvimento do SF-26. A 'palavra de ordem' é diminuir a carga aerodinâmica. E, para isso, duas soluções atuais terão modificações em Spa-Francorchamps: a asa 'macarena' e o sistema 'FTM'.

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O circuito belga, pelo menos no papel, não é favorável à Scuderia, mas o mesmo se dizia antes de Silverstone, onde Maranello estava pronta para aceitar uma diferença de meio segundo em relação à Mercedes. Mesmo vencendo na Grã-Bretanha com Charles Leclerc, a Ferrari vai modificar o SF-26 mais uma vez, agora para Spa.

A ideia é abrir mão do sistema FTM pela primeira vez nesta temporada. A Ferrari, nas longas retas de Spa, deve deixar de lado o escapamento único do Flick Tail Mode.

No TL1 da Áustria, o novato Dino Beganovic havia pilotado o carro de Leclerc e, entre os diversos testes aerodinâmicos realizados, completou uma volta sem o tal escapamento, antecipando uma configuração que havia sido concebida justamente para a Bélgica. 

Dettaglio tecnico del sistema FTM della Ferrari SF-26

Detalhe técnico do sistema FTM da Ferrari SF-26

Foto de: Paul Foster

Loic Serra, diretor técnico da Ferrari, quer recuperar os sete cavalos de potência que a bloqueio parcial do escapamento custa ao motor 067/6, sabendo que pode abrir mão do aumento de carga aerodinâmica que o sistema garante na parte traseira.

A FIA, na primeira versão do regulamento de 2027, oficializou que qualquer tentativa de usar o tal sistema será proibida. Portanto, os aerodinamicistas de Maranello terão que desenvolver outra solução para restaurar a downforce na traseira. 

Além disso, a Ferrari também deve aproveitar a última evolução da asa 'macarena'. Enquanto a solução da Red Bull foi alvo de investigação da FIA após duas falhas no fechamento dos flaps, que causaram dois graves acidentes com Max Verstappen (na classificação da Áustria, na curva 9, e na volta 47 da Grã-Bretanha, na Stowe), a Scuderia não teme suspensões, sendo a única equipe que conseguiu desenvolver uma solução que funciona perfeitamente. 

Ferrari SF-26: a Spa-Francorchamps potrebbe esserci una versione dell'ala Macarena più spinta

Ferrari SF-26: em Spa-Francorchamps, pode haver uma versão mais agressiva da asa “Macarena”

Foto de: Roberto Chinchero

A versão do RB22 está apresentando deficiências inesperadas com duas falhas diferentes, e a McLaren, que desenvolveu sua própria versão, ainda não encontrou a eficiência que os engenheiros de Rob Marshall buscavam. Em Maranello, deve ser estreada a versão que aumenta a abertura entre os flaps e o perfil principal. A nova solução deve proporcionar 11 km/h a mais de velocidade no final das retas. 

A configuração aerodinâmica para a Bélgica poderia ser complementada por um assoalho mais baixo, caso não haja risco de chuva, que sempre acompanha Spa. As previsões meteorológicas, por enquanto, também indicam chuva, mas, nesse caso, a equipe da Ferrari poderá escolher quais elementos poderá aproveitar. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-26, nel filming day svolto al Madring

Charles Leclerc, Ferrari SF-26, no dia de filmagens realizado em Madring

Foto: Ferrari

Ao contrário do que se vem dizendo, não é verdade que o trabalho de preparação no simulador tenha sido reduzido, muito pelo contrário. Independentemente da participação de Lewis Hamilton — que sempre se mostrou relutante em relação ao ambiente virtual —, as atividades nunca pararam com Charles e os pilotos de testes.  

A gestão de energia é um dos aspectos que está sendo testado: a pista belga não apresenta as dificuldades de recarga de bateria de Silverstone, mas certamente é um traçado onde, teoricamente, a gestão elétrica é uma das mais complexas.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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