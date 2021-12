Após anunciar em julho deste ano que havia completado as obras de um novo espaço para um simulador de última geração para a equipe de Fórmula 1, a Ferrari confirmou que planeja ter as operações de pé já no começo de 2022.

Inicialmente, o objetivo da equipe era ter o simulador já 100% funcional no final de 2021, ajudando no desenvolvimento do carro de 2022. Enquanto o programa foi usado pela primeira vez em setembro, a Ferrari passou os últimos meses calibrando o sistema com os pilotos. Seu primeiro uso oficial veio na preparação para o GP da Arábia Saudita.

Falando com a imprensa em Abu Dhabi, o diretor esportivo Laurent Mekies explicou que o objetivo é ter o sistema 100% funcional no começo de 2022.

"Começamos a usá-lo com os pilotos em setembro, mas leva um, dois, três meses para validá-lo. Acho que Mattia disse que usamos no apoio à corrida anterior. Mas isso não significa que a correlação está finalizada. É parte do ciclo ter os dados mais específicos possível".

"Se ele já está funcionando completamente? Não. Quando estará? Possivelmente no começo do próximo ano. Então esse é o que estamos usando, trabalhando. Já está em seu potencial total? Nem um pouco".

O novo simulador possui tecnologia de ponta no auxílio aos pilotos, assim como outras equipes possuem. Antonio Fuoco e Davide Rigon são os dois prinicpais pilotos de simulador da Ferrari. Mas a equipe segue usando o simulador anterior para ajudar no processo de transição, o que Mekies disse que é "um grande passo", visto ainda por "poucas pessoas" dentro da Ferrari.

"De uma perspectiva de recursos, você não quer alongar muito essa fase de transição. É por isso que já estamos usando o novo na preparação para corridas, mesmo que ainda não esteja 100%, porque consome energia ficar transitando entre um e outro".

Charles Leclerc disse em Abu Dhabi que o novo simulador parece ótimo, mas que ainda não o utilizou.

"Acho que será uma melhora de tudo, como sentimos, especialmente para o piloto. É muito difícil recriar a força G que temos no carro de verdade. Então será uma melhora principalmente na sensação do piloto com o carro. Mas ainda não testei".

